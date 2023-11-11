住得好｜譽‧港灣兩房單位選用簡約線條設計 突顯清新風格家居

這個位於譽‧港灣的單位，戶主維持原則兩房間隔，透過簡約線條的設計，再配合白色、自然木色及淡綠色的互相映襯下，突顯全屋簡約清新風格的主題。

今次介紹的譽‧港灣單位，面積約588平方呎，經過玄關位後，客飯廳呈現長方形，戶主在其中一邊牆身訂造了「C」字櫃，作為儲物空間，戶主希望打造簡約空間感覺，高空位置沒有訂造太多櫃或層架，以減低壓迫感。客飯廳亦造了燈槽作為照明之用，令光源變得更為平均，亦有助營造簡約感。而在飯廳餐廳桌加裝吊燈，作為增加光源的變化。