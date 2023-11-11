住得好｜譽‧港灣兩房單位選用簡約線條設計 突顯清新風格家居

這個位於譽‧港灣的單位，戶主維持原則兩房間隔，透過簡約線條的設計，再配合白色、自然木色及淡綠色的互相映襯下，突顯全屋簡約清新風格的主題。
今次介紹的譽‧港灣單位，面積約588平方呎，經過玄關位後，客飯廳呈現長方形，戶主在其中一邊牆身訂造了「C」字櫃，作為儲物空間，戶主希望打造簡約空間感覺，高空位置沒有訂造太多櫃或層架，以減低壓迫感。客飯廳亦造了燈槽作為照明之用，令光源變得更為平均，亦有助營造簡約感。而在飯廳餐廳桌加裝吊燈，作為增加光源的變化。
居室主要用了白色與自然木色系，例如C字櫃的面板以及牆身就髹上了白色油漆，而地板就用木紋磚，增加自然質感。而在客廳的其中一邊牆身則髹上了帶清新感覺淡綠色油漆，令屋企氣氛更添清新活力。另外，戶主亦在傢俬用色配搭做了一些變化，例如飯桌用較深的胡桃木色，跟地板形成深淺色的對比。
由於家中有小孩居住，故戶主在客廳的鞋櫃邊角修飾成圓角，以減低小孩撞傷的機會。
至於睡房空間的設計風間亦貫徹客廳的設計，小朋友的睡房就訂造了全高衣櫃連書檯，以及上下碌架床。單位屬於無窗的廁所，亦即俗語稱「黑廁」單位，故在假天花位置安裝浴室寶，改善換氣的情況。至於浴屏戶主就選擇了無框的款式，增加浴室通透的感覺。
單位：譽‧港灣
面積：588平方呎
裝修費用：42萬元
作者：好師傅裝修設計平台