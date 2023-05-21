住得好｜超過60年樓齡單位大翻新 變身低對比配色無印風家居

這個單位的樓齡已經有超過60年，戶主落足成本，成功將單位大翻新，設計成極具美感的無印風家居，居室運用大量的淺木色傢俱，低對比配色，無論是地板、牆身以及儲物櫃的飾面，都用上了淺色木材的元素。而這個單位有大窗戶，自然光能夠滲入，令全屋都非常光猛，營造溫暖感。

自從開關之後，很多香港人都回到「鄉下」日本，日本的室內設計受到很多香港人鍾情，如果想擁有一個充滿日式設計的家，應該要有甚麼要素？可以參考這個位於觀塘海景大廈的單位，透過柔和溫暖、減少對比的配色技巧，營造平靜樸實的生活環境。

木制假天花 變成客廳焦點

戶主選擇以木條子屏風來分隔客廳，營造出若隱若現的效果，有一種低調的美感，而在客廳之上，戶主亦裝上了木製假天花，除了避免直望到冷氣機的突兀，亦令到本來平平無奇的天花，變成了整個客廳的焦點，令客廳尤如一個小木盒，而客廳的盡頭處造了一個小地台，儼如一個塌塌米的小和室，一格格的層板櫃有很實際的功能，增加收納空間。

而傢俬亦配合室內設計風格，挑選充滿日式風格梳化以及餐桌椅，令全屋的設計得以統一。睡房的亦沿用淺木色的木色，設計了一個地台床，大量增加收納空間，一側靠窗的位置，造了一張曲尺型的書檯，作為日常辦公以及梳妝的空間。

在廚房戶主安裝了電力路軌，其實電力路軌非常方便好用，可以靈活地在軌道上加減插座供電，避免之後因為買太多廚房家電而不夠電制位的尷尬。

屋苑：觀塘海景大廈

面積：535平方呎

裝修工程費：約61萬元