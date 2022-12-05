住得好｜運用綠色元素 將家居化身城市中嘅綠洲！

今次介紹的將軍澳海翩滙單位，裝修設計運用了很多綠色元素，戶主亦將室外的平台空間變成日式小庭園，令居室儼如變成了城市中的綠洲，非常討人歡喜。

裝修僅花費約 11 萬元

新樓裝修其中一樣好處是發展商的交樓標準單位，已經造好水電工程及地板，廚房及浴室亦無須刻意裝修，裝修費用可以慳一大筆。海翩滙是將軍澳南部新屋苑，樓齡新，今次這位戶主只是花費了約10多萬元，但效果就絕不失禮。

戶主喜歡大自然，所以用了很多綠色的元素，給人一種很清新、自然的感覺。每天工作都已經很辛苦，回到家中都希望能夠放鬆自己，今次單位客廳用了樹葉紋的作為特色牆， 綠色令人感覺放鬆及舒服，而牆身的材質亦非常有質感，跟墨綠色電視地櫃十分相襯。