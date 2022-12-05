住得好｜運用綠色元素 將家居化身城市中嘅綠洲！

今次介紹的將軍澳海翩滙單位，裝修設計運用了很多綠色元素，戶主亦將室外的平台空間變成日式小庭園，令居室儼如變成了城市中的綠洲，非常討人歡喜。
裝修僅花費約11萬元
新樓裝修其中一樣好處是發展商的交樓標準單位，已經造好水電工程及地板，廚房及浴室亦無須刻意裝修，裝修費用可以慳一大筆。海翩滙是將軍澳南部新屋苑，樓齡新，今次這位戶主只是花費了約10多萬元，但效果就絕不失禮。
戶主喜歡大自然，所以用了很多綠色的元素，給人一種很清新、自然的感覺。每天工作都已經很辛苦，回到家中都希望能夠放鬆自己，今次單位客廳用了樹葉紋的作為特色牆， 綠色令人感覺放鬆及舒服，而牆身的材質亦非常有質感，跟墨綠色電視地櫃十分相襯。
裝修設計細節位反映處處為愛貓著想
戶主亦特別鍾情日式設計，設計上亦運用了很多木條子的元素作為修飾，至於另一個亮點，是其單位戶外的小花園，採用了日式庭園的設計風格，跟全屋設計互相呼應，種滿了綠色植物，雖然空間不大，但已散發陣陣禪味，令人猶如置身於城中的綠洲。
戶主養了一隻貓，客廳造了貓爬架及跳台，變成了愛貓的小天地，就連爬架都用了綠色的元素，統一全屋的用色風格，而很多細節的位置上，亦看出戶主的用心，例如客廳的檯腳，都加了貓抓柱，可見處處為愛貓著上。
至於睡房空間就用了較沉穩的深木色，給人一種寧靜舒適的感覺，細節位加點金色及雲石紋作為襯托，散發典雅高貴的感覺。
單位：將軍澳海翩滙
面積：約480平方呎
裝修費用：約11萬元
作者：好師傅裝修設計平台