住得好｜適當運用顏色與材質 設計溫馨窩居

舒適的家居不一定華麗的裝飾，其實只要適當地運用顏色與材質，都可以設計出和諧溫馨感十足的窩居，讓每天工作後回到家中，身心靈都可以得到放鬆。

客廳加間隔牆即時拉直鑽石廳變長方廳

這個位於屯門區私人屋苑單位，屬於鑽石型客廳開則，很多人都不喜歡鑽石廳設計，不過這個單位的鑽石廳算容易處理，整體偏向五角形，角位不算多，設計師在客廳加了一幅間隔牆，即時就變成長方廳，亦在斜牆的位置造了一個三角形小房間作為儲物房之用，一來電視牆可以正對梳化，而儲物房有可以作收納，儲物房房門改成暗門設計，融入了變成走廊一部份，而不覺突兀。