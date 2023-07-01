住得好｜適當運用顏色與材質 設計溫馨窩居

舒適的家居不一定華麗的裝飾，其實只要適當地運用顏色與材質，都可以設計出和諧溫馨感十足的窩居，讓每天工作後回到家中，身心靈都可以得到放鬆。
客廳加間隔牆即時拉直鑽石廳變長方廳
這個位於屯門區私人屋苑單位，屬於鑽石型客廳開則，很多人都不喜歡鑽石廳設計，不過這個單位的鑽石廳算容易處理，整體偏向五角形，角位不算多，設計師在客廳加了一幅間隔牆，即時就變成長方廳，亦在斜牆的位置造了一個三角形小房間作為儲物房之用，一來電視牆可以正對梳化，而儲物房有可以作收納，儲物房房門改成暗門設計，融入了變成走廊一部份，而不覺突兀。
簡單擺設及用色給人純樸及自然療癒感
單位沒有華麗豐富的視覺效果，全屋以白色、淺灰色及木色為主，亦沒有鋪砌特色牆紙等等，給人一種純樸、自然的感覺。大廳以燈槽作為主要照明方式，滲光效果加上簡約的用色，令到空間氣氛更加柔和，充滿家的感覺。而在飯廳掛有一盞有小鳥擺設的吊燈，增添飯廳的特色，至於客廳則有兩組筒燈，增添現代感。布置上亦偏向簡單，客廳只放了梳化及一組簡約的電視櫃，而飯廳則造了一組C字櫃。
睡房訂造了一張地台床，增加收納雜物空間，而到頂的衣櫃門以寶藍色作櫃門顏色，別具特色。至於浴室的設計亦貫徹了現代感，以白、灰及木色為主，牆身鋪上水泥紋磚，相當型格。
屋苑：屯門私人屋苑
面積：464平方呎
裝修費用：約38萬元
作者：好師傅裝修設計平台