住得好｜鑽石廳三尖八角好難搞？呢幾個方法幫你巧妙善用空間！（下）

上次談到有人會選擇將加建儲物房拉直鑽石廳，其實亦有其他辦法，例如有戶主會選擇在客廳訂造三角矮櫃平衡鑽石廳不規則感覺。
三角櫃+高身櫃屏風 令客廳自成一角
鑽石廳客廳有一幅斜牆，傢俬比較難擺位，上次談到有戶主會選擇加或改建一個儲物房來拉直客廳，拆牆再建涉及一定的成本，如果預算有限亦有其他的造法。
天水圍嘉湖山莊的例子中，戶主沒有拆牆，反而利用三角矮櫃去修正斜牆的位置，另外透過L型梳化去平衡鑽石廳的不規則感覺，另外戶主在客廳區域造了地台，以及用高身櫃作為屏風去區隔空間，令到客廳有自成一角的感覺，另外透過弧形櫃的設計，減輕鑽石廳多稜角的突兀，令空間線條更加柔和。這種做法的好處是減少拆牆改空間的裝修費用，但電視櫃上的電視機背後電線就難免會外露，未必太美觀。
用櫃間牆 增加收納空間
至於另一位紅磡黃埔花園大單位的戶主，選擇維持鑽石廳的間隔，沒有拉直牆身，但就將連接客廳的牆身拆掉，重新用櫃作為物料去間牆，把電視機背後電線收納在櫃中，再造了一個展示櫃在電視機頂上；至於面向客房的另一邊，就擺放衣物及雜物，是一個非常慳位兼實用的做法，亦都簡潔美觀，如果不介意鑽石廳的間隔可以參考上述做法，既美觀亦可以做到慳位效果。
作者：好師傅裝修設計平台