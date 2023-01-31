住得好｜鑽石廳三尖八角好難搞？呢幾個方法幫你巧妙善用空間！（下）

上次談到有人會選擇將加建儲物房拉直鑽石廳，其實亦有其他辦法，例如有戶主會選擇在客廳訂造三角矮櫃平衡鑽石廳不規則感覺。

三角櫃+高身櫃屏風 令客廳自成一角

鑽石廳客廳有一幅斜牆，傢俬比較難擺位，上次談到有戶主會選擇加或改建一個儲物房來拉直客廳，拆牆再建涉及一定的成本，如果預算有限亦有其他的造法。

天水圍嘉湖山莊的例子中，戶主沒有拆牆，反而利用三角矮櫃去修正斜牆的位置，另外透過L型梳化去平衡鑽石廳的不規則感覺，另外戶主在客廳區域造了地台，以及用高身櫃作為屏風去區隔空間，令到客廳有自成一角的感覺，另外透過弧形櫃的設計，減輕鑽石廳多稜角的突兀，令空間線條更加柔和。這種做法的好處是減少拆牆改空間的裝修費用，但電視櫃上的電視機背後電線就難免會外露，未必太美觀。