住得好｜鑽石廳大改造！變身日式設計風溫韾家居

人人都想自己的屋企間隔四四正正，容易設計。不過今次介紹的愉景新城單位間隔，是屬於鑽石廳間隔，客廳三尖八角，不是太多人喜歡，不過經過裝修設計之後，加上戶主的品味，亦蛻變成非常溫暖宜居的家居。
淺木色配搭白色 日式設計風
單位面積約490平方呎，戶主喜歡日式設計風格，從單位用色亦見一二，一步入居室，溫暖柔和感迎面而來，地磚以及櫃飾面，都選用淺木色，配搭牆身的米白色，營造和諧感。
而戶主為免設計過於單調，在一些細節位置上的顏色及紋理亦有所不同，增加對比及層次感，例如電視機的背櫃選用木條子飾面，帶有日式元素，而梳化的背靠牆身就選用薄荷綠色，散發清新感，使人回到家中，關上大門，就如同回到自己的避風港，可以得到真正的放鬆。而牆上的裝飾亦加裝了一些小盆裁，令到家中更有生氣，而走廊兩隻狗狗的布簾，非常趣致可愛，亦令居室更添活潑。
電視櫃幫助拉直客廳
鑽石廳的缺點是客廳多角位，為了解決這個問題，戶主選擇在電視後方造了一組到頂的儲物櫃，除了有收納雜物的實際作用之外，亦可以幫助拉直客廳視角。這個單位有較深的窗台，戶主在窗台上擺放了一張竹墊，作簡單佈置，閒時可以用作休息放空的地方。
睡房造了一張地台床，同樣有增加收納的作用，睡房的用色風格與客飯廳統一，都是用淺木色配搭白色，床頭的牆身亦用了薄荷綠色。至於廚房戶主亦盡用了空間訂造三邊曲尺儲物櫃，增加機能性。
屋苑：荃灣愉景新城
面積：491平方呎
裝修費用：約33萬元
作者： 好師傅裝修設計平台