住得好｜鑽石廳大改造！變身日式設計風溫韾家居

人人都想自己的屋企間隔四四正正，容易設計。不過今次介紹的愉景新城單位間隔，是屬於鑽石廳間隔，客廳三尖八角，不是太多人喜歡，不過經過裝修設計之後，加上戶主的品味，亦蛻變成非常溫暖宜居的家居。

淺木色配搭白色 日式設計風

單位面積約490平方呎，戶主喜歡日式設計風格，從單位用色亦見一二，一步入居室，溫暖柔和感迎面而來，地磚以及櫃飾面，都選用淺木色，配搭牆身的米白色，營造和諧感。

而戶主為免設計過於單調，在一些細節位置上的顏色及紋理亦有所不同，增加對比及層次感，例如電視機的背櫃選用木條子飾面，帶有日式元素，而梳化的背靠牆身就選用薄荷綠色，散發清新感，使人回到家中，關上大門，就如同回到自己的避風港，可以得到真正的放鬆。而牆上的裝飾亦加裝了一些小盆裁，令到家中更有生氣，而走廊兩隻狗狗的布簾，非常趣致可愛，亦令居室更添活潑。