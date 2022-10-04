住得好｜間房你要知！4種間牆物料你又識幾多？

香港住宅空間有限，裝修想間多一間房；又或位單位圖則奇奇怪怪，想拆牆更改間隔，兩者都很常見，而無論是間隔抑或拆牆，裝修前都需要了解間牆的物料，從而揀選最適合自己的選擇。

主要 4 種間牆物料 砂磚最常用

家居裝修想重新間房或者拆牆都是很常見，在香港間牆的物料主要有四種，包括是磚、木板、玻璃及透過訂造櫃去間牆。而其中磚就一定是最普遍亦都最合適，無論是書房、睡房都可以，而磚又分成三種，分別是砂磚、輕磚及紅磚。砂磚是最常用，價錢適中，承重力亦好，不過砂磚比較厚，所以砌出來可能會佔去比較多空間。如果間牆需要較好的防火能力，就需要用輕磚，商舖會比較常用，輕磚的隔音能力不俗，但承重能力較差。

至於紅磚已經愈來愈少見，因為重量太重，容易對建築物的結構構成負擔，有部份樓宇甚至已經禁止使用間牆，所以現時裝修師傅已甚少用紅磚去間牆。不過亦有人喜歡運用紅磚做一些特別的裝修設計效果，早前網上熱烈討論的一個裝修單位，整間屋刻意裝修到爛熔熔的感覺，走重工業風風格，有網民更笑言像是「敘利亞風」，那位戶主應該是選用了紅磚牆做特色牆，不過這種裝修風格就非常偏門。

木板及石膏板承重能力較差

至於木板，常言的板間房就是指木板，但木板防潮能力差，香港濕熱的環境其實不太適合，容易發霉，現時已被石膏板取代。但石膏板不能承重，香港住宅用石膏板多用在天花位置做假天花，所以如果目的是為了間書房、睡房等，磚牆還是最適合。下次再談另外兩款常用間牆物料。

作者：好師傅裝修設計平台