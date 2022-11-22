amproperty 住得好｜電掣位報價原來有咁多計算方法？唔搞清楚好易中伏！

裝修報價單中其中一個陷阱就是電掣位報價，因為一次「全爆」的裝修工程，單是涉及電掣位的價錢已經要幾萬元，一不留神消費者很容易就會中伏。

市價每個蘇位大約$750

裝修工程中的電掣位報價，一般而言是放在裝修報價單中的水電工程項目之中，電掣位項目總價是按照掣位的數目來計算，但裝修業界對於掣位計算的準則沒有統一的標準，這也是容易引起爭拗的原因之一，因此裝修前必定要跟裝修師傅及裝修公司釐清計算方式的準則。

現時一個掣位的市價大約是750元至800元一個，以最簡單的插座談起，單蘇必定是計一個掣位，孖蘇就有兩種計法，有些裝修公司計1.5個，有些計2個，假設以750元計算，孖蘇的價錢可以是1,125元或1,500元。