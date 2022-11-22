住得好｜電掣位報價原來有咁多計算方法？唔搞清楚好易中伏！

裝修報價單中其中一個陷阱就是電掣位報價，因為一次「全爆」的裝修工程，單是涉及電掣位的價錢已經要幾萬元，一不留神消費者很容易就會中伏。
市價每個蘇位大約$750
裝修工程中的電掣位報價，一般而言是放在裝修報價單中的水電工程項目之中，電掣位項目總價是按照掣位的數目來計算，但裝修業界對於掣位計算的準則沒有統一的標準，這也是容易引起爭拗的原因之一，因此裝修前必定要跟裝修師傅及裝修公司釐清計算方式的準則。
現時一個掣位的市價大約是750元至800元一個，以最簡單的插座談起，單蘇必定是計一個掣位，孖蘇就有兩種計法，有些裝修公司計1.5個，有些計2個，假設以750元計算，孖蘇的價錢可以是1,125元或1,500元。
一般中小型家庭 所需電掣位大約40個
除了插蘇之外，一間屋必定會涉及到燈光，燈與燈掣又怎樣計算？裝修業界普遍有三種計算方法。第一只計算燈掣面板的開關數目，假設一個電掣面板只有一個開關，就計算1個，如面板有兩粒掣，就計算2個，如此類推，是最容易理解的計算方法；至於第二種是計算電掣面板加燈的數目，一方面除了計算電掣面板，燈還要另外計算；至於第三種就計得最盡，計算由電箱「拉線」到燈掣，再到燈的電線接駁點，大部份情況之下，就等於開關加燈的數目。
香港一個普遍400至500呎中小型家庭的裝修工程，一般而言電掣位大概需要40個左右，單單計算電掣位價錢就已經涉及幾萬元。但往往裝修工程開始時，未必能夠確實預計到自己需要多少個電掣位，故最重要是了解裝修公司的計價準則，數目可以待定，這樣才能夠減少爭拗的機會。
作者：好師傅裝修設計平台