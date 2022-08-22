住得好｜風水師指點！裝修加入金屬元素 為居室增添華麗高貴感

今次介紹的青衣曉峰園單位，戶主喜歡簡約舒適的設計，而基於風水玄學的原因，在某些地方加了金屬元素，令居室增添華麗高貴感。

戶主是從事銀行業的80後，是一名單身貴族，努力儲錢下終成功上樓，現居於青衣曉峰園的3房單位，面積超過750平方呎由於戶主只是一人居住，另有兩隻愛狗，理論上空間有很大的設計彈性，不過戶主是篤信命理之人，裝修時候從挑選裝修物料的材質、顏色，都會問風水玄學家的意見，加上自己要搜尋資料，過程都花了不少功夫及時間。風水師指單位需要加多點金的元素，故單位不少擺設都增添了金屬，例如吧檯及座檯燈，亦令居室增添了一些華麗的感覺。

走廊天花開燈即見藍天白雲 全屋吸睛位

全屋設計最吸睛的設計，必定是客廳與睡房連接的走廊，天花位置造了一組裝飾，亮起燈的時候就變成了藍天白雲，關燈的時候就變成漫天星星，非常浪漫。

戶主喜歡簡約的設計元素，電視櫃下方造了一個矮櫃，牆身兩側就用了木條子的元素，帶點日式味道之外又不會過份單調，窗台位置除了放了綠色盆栽還有坐墊，除了有裝飾的用途外，亦令自己可以閒時可以望窗外的山景，放鬆心情，偶爾亦變成了愛狗的睡床。