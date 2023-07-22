住得好｜黃銅家具及擺設帶出低調奢華感 打造精致日式輕奢風家居

今次介紹的君滙港單位，居室以溫潤的日系暖木色木質作為基調，構築療癒愜意的生活空間，並輔以黃銅家具及擺設帶出低調的奢華感，變成了極為精致的日式輕奢風家居。

單位面積約478平方呎，戶主喜歡單位有日系的元素，如全屋都傾向用暖木色系的材料，例如地板，帶出溫暖的質感，亦在多個位置使用了木條子，包括在玄關、電視櫃背板等等，營造和風的感覺，而日式木條子凹凸的感覺亦豐富了視覺效果。

這個單位巧妙都結合了日式設計風格及輕奢華及的元素，除了在用色上多用溫暖的木系顏色，客廳的雲石面餐桌，以及使用了不用的黃銅家具及藝術品，提升了空間輕奢風的質感。除了美感上的考慮之外，客飯廳造了一組巨型的儲物櫃，增加儲物空間，而玻璃展示櫃可以放自己的收藏品。

值得一提的是，設計師在不同的位置，都用了圓弧的設計去修飾邊角位置，例如是電視組合櫃的邊角、組合櫃的玻璃櫥窗、天花的燈楷、廚房橫跨至睡房門的邊框，都用了圓弧去修飾，在簡單中創造了豐富的視覺趣味，創造出溫潤圓滑的感覺。

廚房的上下廚櫃以白色及灰色作為配調，為免視覺上太過單調，牆身上選用了花磚作為對比，豐富了視覺效果，亦帶有一點復古的味道。

屋苑：君滙港

面積：478平方呎

工程費：74.2萬元

施工期：約5個月