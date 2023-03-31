住得好｜4個鞋櫃設計巧思 輕鬆提升家居質感！

鞋櫃是一屋必不可少的傢俬，通常鞋櫃都是放置於入門口最當眼的位置，鞋櫃除了強調實用性收納作用之外，最好還要設計得美觀，有獨特的設計更能突顯屋主的個人品味。
「離地」設計更具輕盈感 可以考慮加裝燈帶
好師傅就分享一些美觀又實用的鞋櫃的設計方案，這些設計之間不一定互相排斥，戶主可以根據自己的需要再度身訂造，甚至將一些設計特點結合，設計出個人化家居。
「離地」的鞋櫃使用上較為方便，出入家中可以即時更換，另外「離地」設計更具輕盈感，甚至可以考慮在櫃底加裝燈帶，作為輔助照明的用途，但就不適宜在燈帶下再放鞋，視覺上會非常突兀。
至於「貼地」的鞋櫃好處是收納空間較多，自問鞋子比較多的戶主可以考慮，另外如果是非常有條理的人士，喜歡家居物品收納得妥妥當當，「貼地」鞋櫃可能較適合你。
「C」字櫃最受歡迎 怕潮濕可考慮改成百葉或網洞設計
另外，香港很多人喜歡訂造「C」字櫃，上櫃收納雜物，中間位置擺放鎖匙、銀包或其他個人物品，下方就擺放鞋子，有人甚至會在鞋櫃中加入衣帽櫃、雨傘收納位，方便自己出門時能夠快速取得物品，都是非常實用性的設計。
香港天氣特別潮濕，春夏天又經常下雨，雨天後鞋子濕漉漉，非常不舒服，多多少少會殘留一些難聞的氣味，假如脫鞋直接放進鞋櫃內，封閉式的設計就很容易產生異味而不衛生，可以考慮將櫃門變成木百葉造型，又或者改變成網洞的設計，有很獨特的視覺效果，兼有透氣的功能，下次再談其他好看又實用的鞋櫃設計。
作者：好師傅裝修設計平台