佐敦全幢商住大廈放售 意向價4500萬｜商廈市況

政府早前公布將繼續上調八間資助大學的非本地生比例，由現時四成提升至五成。隨着非本地生人數進一步增加，市場預料學生宿位供應將更趨緊張，不少投資者及營運者看好教育相關周邊產業，加上政府進一步放寬學生宿舍政策，市場對可改裝為學生宿舍或服務式住宅的物業需求亦顯著上升。有業主趁市場氣氛轉旺，放售旗下的佐敦吳松街1幢商住物業，全幢叫價約4,500萬元，呎價約14,516元，並委託中原（工商舖）作獨家代理負責銷售事宜。

中原(工商舖)商舖部分區營業董事陳崗表示，是次放售物業位於佐敦吳松街78號全幢，地盤面積約633.7方呎，總樓面面積約3,100方呎，業主意向價約4,500萬元，呎價約14,516元。物業將以部分交吉、部分連租約形式出售。陳氏補充，該商住物業樓高6層，地下為商舖，曾由海鮮菜館以每月約8萬元承租；而1至5樓為住宅單位，均已租出，住宅部份每月租金收入約7.57萬元，若新買家將上層住宅改裝為學生宿舍或服務式住宅出租，租值可望上調三成，屆時整個項目總月租亦會有所提升，整個項目回報率亦可由3.4厘上升至約4厘。