佐敦吳松街全幢商住大廈放售 意向價8800萬 可改裝或翻新為學生宿舍

政府積極推動「國際教育樞紐」及「城中學舍計劃」的政策下，學生宿舍改裝項目成為本港房地產市場新的投資熱潮，酒店、商住大廈等全幢物業深受市場追捧。今年初起市場錄得多宗大手全幢物業成交個案，交投氣氛熾熱。新近有業主趁勢放售佐敦吳松街全幢商住大廈，並委託中原(工商舖)獨家代理銷售事宜，意向約價8,800萬元。
中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事馬振順表示，是次放售物業位於佐敦吳松街41至43號，為樓高6層的全幢商住大廈，地舖面積約1,267方呎，1至5樓則為住宅，每層樓面約942方呎，涉及總建築面積約5,997方呎，平均呎價約14,674元。
馬振順指出，項目位處區內核心旺段，交通四通八達，鄰近彌敦道多條巴士路線站，與佐敦港鐵站約5分鐘步程，前往尖沙咀、油麻地及旺角等核心零售區亦十分便利。同時，該物業坐落於住宅地段，毗鄰永安百貨，附近一帶超市、便利店等生活配套完善，並鄰近吳松街臨時熟食小販市場及廟街夜市，飲食選擇眾多，再加上鄰近香港理工大學，因此無論改裝為學生宿舍或簡樸房亦相當合適。
馬振順稱，事實上油尖旺區商住物業近月深受市場追捧，錄得多宗成交個案，其中旺角彌敦道715號全幢商住大廈，由老牌家族自行發展並持有自用數十年，新近獲利駿集團約3,800萬元承接，平均成交呎價約9,500元。另外，尖沙咀金巴利道80號全幢商住樓，早前亦獲投資者以約1.1億元承接，該物業連賓館牌照一併易手，預期新買家將項目改裝為學生宿舍或服務式公寓營運。
馬振順認為，是次放售的全幢商住物業靈活度高，地段人流暢旺，加上鄰近理工大學及多所專上學府，相信新買家將物業加以改裝或翻新後為學生宿舍或簡樸房，或是外勞宿舍等，應可進一步提高物業價值。