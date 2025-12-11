佐敦吳松街全幢商住大廈放售 意向價8800萬 可改裝或翻新為學生宿舍

是次放售物業位於佐敦吳松街41至43號，為樓高6層的全幢商住大廈。(中原工商舖提供)

政府積極推動「國際教育樞紐」及「城中學舍計劃」的政策下，學生宿舍改裝項目成為本港房地產市場新的投資熱潮，酒店、商住大廈等全幢物業深受市場追捧。今年初起市場錄得多宗大手全幢物業成交個案，交投氣氛熾熱。新近有業主趁勢放售佐敦吳松街全幢商住大廈，並委託中原(工商舖)獨家代理銷售事宜，意向約價8,800萬元。

中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事馬振順表示，是次放售物業位於佐敦吳松街41至43號，為樓高6層的全幢商住大廈，地舖面積約1,267方呎，1至5樓則為住宅，每層樓面約942方呎，涉及總建築面積約5,997方呎，平均呎價約14,674元。