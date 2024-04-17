佐敦高臨提供259伙 面積232呎起 全數屬中高樓層｜新盤樓書

位於彌敦道350號、資本策略地產(497)旗下佐敦新盤「高臨」周二(16日)正式上載樓書至一手住宅物業銷售網，項目分為相連的A1及A2座，提供259伙，實用面積由232至1,589方呎，戶型涵蓋一房至三房。
據樓書顯示，物業住宅部分由12樓至31樓(不設13樓、14樓、24樓)，合共佔17層，第A1座標準單位每層設5至9伙，第A2座標準單位每層設7至9伙，各設2部升降機。
資本策略地產執行董事何樂輝早前透露，項目均屬中高樓層，約一半單位可享維多利亞港海景，基座則設有9層商業樓面，總樓面面積約14萬方呎，預計作寫字樓及零售用途。
一房及兩房佔八成 僅設1伙連天台特色戶
單位戶型方面，項目主打一房及兩房，合共佔近八成，當中兩房涉137伙佔最多約53%，實用面積介乎374至423方呎；一房提供64伙，佔24%，實用面積介乎269至278方呎；三房涉43伙，佔17%，實用面積介乎545至707方呎；另提供15伙特色單位，實用面積介乎232至1,589方呎，僅1伙屬連天台特色單位，實用面積1,452方呎，連386方呎天台，可經由室內樓梯通往；至於連平台面積由52至606方呎。
全盤面積最細單位為第A1座12樓H室和第A2座12樓E及F室，一房間隔，實用面積均為232方呎，連170方呎平台。面積最大單位為第A1座31樓A室，四房一套間隔，實用面積1,589方呎，連606方呎平台。「高臨」住宅停車位位於地庫3樓，共提供16個，項目預計關鍵日期為2025年12月31日。