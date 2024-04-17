佐敦高臨提供259伙 面積232呎起 全數屬中高樓層｜新盤樓書

位於彌敦道350號、資本策略地產(497)旗下佐敦新盤「高臨」周二(16日)正式上載樓書至一手住宅物業銷售網，項目分為相連的A1及A2座，提供259伙，實用面積由232至1,589方呎，戶型涵蓋一房至三房。

據樓書顯示，物業住宅部分由12樓至31樓(不設13樓、14樓、24樓)，合共佔17層，第A1座標準單位每層設5至9伙，第A2座標準單位每層設7至9伙，各設2部升降機。

資本策略地產執行董事何樂輝早前透露，項目均屬中高樓層，約一半單位可享維多利亞港海景，基座則設有9層商業樓面，總樓面面積約14萬方呎，預計作寫字樓及零售用途。