何伯450萬定存靠亡妻？傳14年前賣元朗舖大賺「5球」

何伯不滿細女調走聯名戶口中的450萬元積蓄，與新何太接受TVB節目《東張西望》訪問，之後數月來成為城中熱話，由一件追討金錢的家事，近日更演變出房署收樓風波。有KOL日前爆料指，何伯當年跟已故何太賣出元朗一個街舖，套現約750萬元，何伯昨日(17日)想在新何太的直播中澄清，卻被反鬧「啲人作野，你又攬上身」。 網台「無糧軍師」早前爆料指，已故何太生前與何伯以750萬元售出元朗安興街一個舖位，就成為後來何伯該筆450萬元積蓄來源。此外，社交媒體上有網民提及何伯當年在元朗安興遊樂場對面開士多，很大機會為安興街60至80號裕發大廈地下舖位。安興街目前有不少車房及五金店，亦有士多經營。

據本地媒體《經濟日報》報道，14年前、即2010年，裕發大廈地下其中一間舖位以550萬元售出，登記業主為「HO HUEN」與另一名姓「WONG」人士，「HO HUEN」有機會為何伯的英文全名，而另一位聯名人士料為已故何太名稱。至於該舖位由姓「TSOI」買家購入，但相隔約3個月便以586萬元摸售予另一間有限公司，之後2011年再以760萬元轉售至目前業主，不過相信此交易與何伯無關。 至於「無糧軍師」於日前影片指，當時登記業主為姓「WONG」人士，於1985年3月以28.7萬元購入，同年5月才加入「HO HUEN」名稱，直至2010年沽出，即持貨約25年，物業大幅升值521.3萬元或約18倍。

新何太直斥何伯：「你唔適合跟我浪跡天涯」 對於賣舖一事，何伯及新何太於昨日直播亦有提及，當中新何太直斥何伯蠢，「啲人作野，你又攬上身」，稱「啲人放假料，造謠屈佢間舖位賣咗750萬果次呢，(你)知道係假咪得囉，點解要攬上身講都無收咁多錢，激到我死，無得救喇」。 新何太又指，「(你)係公屋又暴露(行蹤)，去到邊都暴露(行蹤)，你唔適合跟我浪跡天涯」，「你以後唔好跟住我，你返去你啲仔女度，我救唔到你好多次！」新何太多次揚言要與何伯離婚，何伯在鏡頭外回應說，「你唔好再提離婚呢兩個字啦，老婆仔」。