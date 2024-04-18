何文田京士柏山半獨立洋房交吉放售 面積逾2300呎｜單位直擊

高力表示，承接管人委託為獨家代理出售九龍京士柏山道2號屋，實用面積約2,333方呎，間隔為四房兩套設計，並附設花園、天台及停車位；物業將以「現狀」交吉出售。
高力香港資本市場及投資服務董事吳嘉輝表示，是次出售物業為於屋苑內2號屋，共有4個房間，當中2間為特大套房。一樓睡房亦鋪設地氈，配合兩組大窗，採光度十足倍添舒適感。全屋以淺色主調，雲石牆身及地板，營造古雅大方的氣派；飯廳及廚房位於一樓，廚房以玻璃分隔，劃出用餐及備餐區域；客廳置有圓形餐桌，可容納多人聚餐；廚房間隔實用，設有多組廚櫃及爐具，方便住戶下廚。而天台景觀開揚，遠望翠綠樹景及附近洋房景觀，清幽愜意。此外，物業位處何文田京士柏山道，屬私家路段，加上屋苑四周有高樹圍繞，私隱度極高，一直頗受政商及演藝人士歡迎。
吳嘉輝指，過去數年，同屋苑別墅稀少放售，上一次為2021年的27號屋，成交價為1.05億元，平均呎價約45,000元。現時住宅物業已經全面撤辣，隨著香港政府大力推行優秀人才入境計劃及各地資金陸續湧入，定必吸引多間跨國機構、老牌家族及自用投資者購入。
⇊直擊九龍京士柏山道2號屋⇊
屋苑共有7座， 洋房42間，提供128伙，並設住客會所，當中設施包括室內游泳池、健身室、迷你酒吧等設施。交通配套方面，屋苑亦為住客提供接駁巴士，往返佐敦、油麻地一帶；出發到尖沙咀及紅磡海底隧道、西九龍高鐵站及商場，只需10分鐘車程。附近亦有多條巴士及小巴路線往返各區，十分方便。此外，區內發展成熟，生活配套相對較為完善，多間知名傳統學府及國際學校林立，因此一向備受自用和投資買家歡迎。