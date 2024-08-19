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地產
2024-08-19 22:00:00

何文田名鑽提供80伙 面積423呎起 主攻兩房及三房｜新盤樓書

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何文田名鑽提供80伙 面積423呎起 主攻兩房及三房｜新盤樓書

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益兆集團控股旗下何文田太子道西266號重建項目上月底命名為「名鑽」，相隔接近一個月，今日(19)正式上載售樓說明書。該盤提供80個住宅單位，實用面積由4231,610方呎，標準戶型涵蓋兩房至三房間隔，分別各佔39伙，並設1伙三房及1伙四房連平台及天台的特色單位。

短期內開放現樓示範單位預約參觀

益兆集團控股副總裁林浩表示，項目現樓的示範單位及銷售準備工作已接近尾聲，預計可於短期內開放予公眾預約參觀，最快可以月內推出。

林浩指，「名鑽」位處九龍何文田核心豪宅地段，鄰近加多利山、九龍塘傳統豪宅區。項目享港鐵旺角站太子站及旺角東站雙站優勢，隸屬九龍34小學校網及九龍城中學校網，貴族名校林立，預計項目定價會參考鄰近加多利山、九龍塘傳統豪宅區的新盤售價。

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提供23個住客私家車位

據樓書顯示，名鑽為一幢16層高住宅大廈，住宅樓層由2樓起。單位戶型分布方面，兩房提供39伙，實用面積由423533方呎；三房單位設有39伙，實用面積由671821方呎；1伙三房連平台及天台單位，實用面積1,083方呎；以及1伙四房連平台及天台單位，實用面積1,610方呎。

全盤面積最細單位為217樓的D室，實用面積423方呎，兩房間隔，開放式廚房設計；而面積最大單位為18A室，實用面積1,610方呎，連491方呎平台及1,342方呎天台，四房間隔。

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至於項目地庫提供23個住客私家車位，1樓設有佔地4,678方呎的住客會所。

即睇何文田名鑽最新資訊 (HOUSE730)

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