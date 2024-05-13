何文田單幢舊樓套四房連車位 每呎叫價9xxx元 代理：係筍盤｜有樓睇

何文田窩打老道一帶有不少樓齡大，但實用率高的單幢物業，當中包括樓齡有61年的金碧大廈。這幢早於60年代初入伙的住宅物業，全盤只有24伙，每戶面積均逾千呎，採四房大單位設計；由於伙數少及以用家主導，故屬市場罕有盤源。現時該廈有一伙高層戶連車位放售，每呎叫價不足1萬元，代理明言叫價平，屬於筍盤。

連車位放盤叫價 1100 萬 金碧大廈單位實用面積主要分有1,130及1,206方呎，推介的放盤單位為高層B室，實用面積屬1,130方呎，採四房連一個套房間隔，現連車位叫價1,100萬元，平均實用呎價9,734元。若以單位現時市值租金約35,000元，並以樓價1,100萬元計算，新買家日後如將單位出租，可享約3.8厘租金回報。

全屋多窗 非常光猛 單位座向西南，景觀以園景和樓景為主，雖然部分景觀與鄰座大廈較貼近，幸好單位窗戶多又大，每個睡房均擁有兩至三扇窗，加上全屋間隔闊落，屬傳統舊式住宅的廳大房大格局，活動空間足，就算個別窗戶望樓景，也不會太侷促。此外，金碧大廈周邊以單幢住宅為主，密度不高，而距離港鐵旺角東站約只需步行13分鐘，步行約5分鐘則有超市，日常出入及生活採買算方便。