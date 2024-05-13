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地產
2024-05-13 18:50:00

何文田單幢舊樓套四房連車位 每呎叫價9xxx元 代理：係筍盤｜有樓睇

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單位其中一個賣點是窗多兼且大，客廳位置更設有落地大窗。

單位其中一個賣點是窗多兼且大，客廳位置更設有落地大窗。

何文田窩打老道一帶有不少樓齡大，但實用率高的單幢物業，當中包括樓齡有61年的金碧大廈。這幢早於60年代初入伙的住宅物業，全盤只有24伙，每戶面積均逾千呎，採四房大單位設計；由於伙數少及以用家主導，故屬市場罕有盤源。現時該廈有一伙高層戶連車位放售，每呎叫價不足1萬元，代理明言叫價平，屬於筍盤。

連車位放盤叫價1100

金碧大廈單位實用面積主要分有1,1301,206方呎，推介的放盤單位為高層B室，實用面積屬1,130方呎，採四房連一個套房間隔，現連車位叫價1,100萬元，平均實用呎價9,734元。若以單位現時市值租金約35,000元，並以樓價1,100萬元計算，新買家日後如將單位出租，可享約3.8厘租金回報。

全屋多窗 非常光猛

單位座向西南，景觀以園景和樓景為主，雖然部分景觀與鄰座大廈較貼近，幸好單位窗戶多又大，每個睡房均擁有兩至三扇窗，加上全屋間隔闊落，屬傳統舊式住宅的廳大房大格局，活動空間足，就算個別窗戶望樓景，也不會太侷促。此外，金碧大廈周邊以單幢住宅為主，密度不高，而距離港鐵旺角東站約只需步行13分鐘，步行約5分鐘則有超市，日常出入及生活採買算方便。

位於何文田窩打老道的金碧大廈，樓齡已有61年，但大廈外牆已進行翻新，感覺不老舊。 大廳空間闊落，樓底亦算高，活動空間絕對充裕。 單位大廳十分寬敞，間隔分明，裝修簡潔企理。 單位窗戶非常多，一室光猛通爽。 即使面向樓景，但室內採光度亦高，感覺不侷促。 單位為套四房間隔，廳大房大。 何文田窩打老道金碧大廈，屬實用率超高的舊式單幢住宅大廈。 全屋間隔闊大，就連浴室面積也不細小。

放盤單位資料

物業名稱：金碧大廈
地址：何文田窩打老道92
樓齡：61
放盤單位：高層B (物業編號：MGM408))
叫價：1,100萬元連車位 (參考市值租金約35,000)
實用面積：1,130方呎 / @9,734
間隔：四房 (1套房)
VR睇樓：https://bit.ly/3WyaTNx
查詢電話：6897 8689 (中原地產九龍豪宅九龍塘伯爵街分行 劉小姐)

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