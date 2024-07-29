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地產
2024-07-29 18:50:00

何文田單幢舊樓 逾千呎靚裝兩房 近港鐵站、MOKO 靜中帶旺｜有樓睇

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單位廚房採開放式設計，以灰和白色作主調，配合簡潔的大廳裝潢，設計時尚。

單位廚房採開放式設計，以灰和白色作主調，配合簡潔的大廳裝潢，設計時尚。

樓齡有60年的爵園位於何文田區，物業全盤只有48伙，主打逾9001,200方呎大單位，既是傳統低密度單幢樓，也是典型的大面積及高實用舊式物業。雖然樓齡大，但爵園位置鄰近港鐵太子站及旺角東站，附近有購物商場MOKO，日常出入及購物均便利。

何文田單幢樓爵園樓齡雖已60年，惟大廈近年經過翻新，外型絕不殘舊。

何文田單幢樓爵園樓齡雖已60年，惟大廈近年經過翻新，外型絕不殘舊。

開放式廚房 大廳更寬敞

現時爵園的放盤單位只有約5個，其中高層D室，實用面積有1,061方呎，屬兩房連套房間隔，現以1,380萬元放盤，平均每呎叫價13,006元。單位面積有逾千呎，只設有兩房，可以而知空間有多闊落，而且全屋裝修精緻、具有品味，以白、啡和灰色為主調，營造簡約平靜的家居氛圍。此外，廚房屬開放式設計，將下廚空間與客飯廳合併，減少隔間使用，令本已闊落的大廳更顯寬敞。據代理指，單位目前市值租金約為35,000元，若以放盤價計，新買家可享租金回報約有3厘。

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大廳間隔寬敞，裝修設計簡約具品味。 玄關位呈長方形，設有長櫈方便穿鞋，而儲物櫃亦便於擺放出隨身物。 主人套房空間闊大，無窗台兼可三邊下床。 主人套房浴室屬明廁，保養得宜。 單位設有衣帽間，特大衣櫃十分實用。 另一間睡房裝修簡約，間隔亦闊落。 客廁牆身以黑白印花磚牆鋪砌，雅緻討好。

放盤單位資料

物業名稱：爵園
地址：何文田公爵街2
發展商：嘉華
樓齡：60
放盤單位：高層D (物業編號：MGO220)
叫價：1,380萬元 (參考市值租金3.5萬元)
實用面積：1,061方呎 / @13,007
間隔：兩房 (1套房)
VR睇樓：https://bit.ly/3YkZMrY
查詢電話：9650 9806 (中原地產九龍豪宅九龍塘伯爵街分行 劉小姐)