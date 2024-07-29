何文田單幢舊樓 逾千呎靚裝兩房 近港鐵站、MOKO 靜中帶旺｜有樓睇

樓齡有60年的爵園位於何文田區，物業全盤只有48伙，主打逾900至1,200方呎大單位，既是傳統低密度單幢樓，也是典型的大面積及高實用舊式物業。雖然樓齡大，但爵園位置鄰近港鐵太子站及旺角東站，附近有購物商場MOKO，日常出入及購物均便利。

開放式廚房 大廳更寬敞 現時爵園的放盤單位只有約5個，其中高層D室，實用面積有1,061方呎，屬兩房連套房間隔，現以1,380萬元放盤，平均每呎叫價13,006元。單位面積有逾千呎，只設有兩房，可以而知空間有多闊落，而且全屋裝修精緻、具有品味，以白、啡和灰色為主調，營造簡約平靜的家居氛圍。此外，廚房屬開放式設計，將下廚空間與客飯廳合併，減少隔間使用，令本已闊落的大廳更顯寬敞。據代理指，單位目前市值租金約為35,000元，若以放盤價計，新買家可享租金回報約有3厘。