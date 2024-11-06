何文田太子道西233號提供75伙 擬首推四房招標(有片)｜新盤登場

由新鴻基地產(016)與會德豐地產合作發展的何文田加多利山項目今日(6日)正式命名「太子道西233號」，全盤提供75伙。(林俊源攝)

奉行「月月有樓賣」的新鴻基地產(016)再推豪宅項目應市，與會德豐地產合作發展的何文田加多利山項目今日(6日)正式命名「太子道西233號」，全盤提供75伙，戶型主打三房及以上間隔。新地副董事總經理雷霆表示，項目計劃首推四房招標出售，涉及4伙分層單位及4伙特色單位。

新地代理副總經理唐錦江補充，今日稍後會上載項目售樓說明書，下周開放示範單位予預約準買家參觀。項目已屆現樓，採低密度設計，每層設5伙單位。至於是否考慮招租，他指，項目仍以推售為主，是否保留單位收租需要與合作夥伴進一步探討。