何文田太子道西233號提供75伙 擬首推四房招標(有片)｜新盤登場

奉行「月月有樓賣」的新鴻基地產(016)再推豪宅項目應市，與會德豐地產合作發展的何文田加多利山項目今日(6日)正式命名「太子道西233號」，全盤提供75伙，戶型主打三房及以上間隔。新地副董事總經理雷霆表示，項目計劃首推四房招標出售，涉及4伙分層單位及4伙特色單位。
新地代理副總經理唐錦江補充，今日稍後會上載項目售樓說明書，下周開放示範單位予預約準買家參觀。項目已屆現樓，採低密度設計，每層設5伙單位。至於是否考慮招租，他指，項目仍以推售為主，是否保留單位收租需要與合作夥伴進一步探討。
頂層特色戶擁9米泳池
唐錦江續指，項目標準單位四房提供34伙，實用面積由966至1,039方呎；三房提供15伙，實用面積由668至884方呎，兩房提供15伙，實用面積由375至505方呎。另設11伙連平台或天台特色單位，實用面積由375至1,748方呎。頂層19樓連天台及泳池大宅名為「天池至尊」，實用面積1,748方呎，連1,215方呎天台，備有長約9米天際泳池，四房連特大主人套房及衣帽間，飽覽廣角度加多利山景致。
談及市況，雷霆認為，美國大選結果對香港樓市影響不大，過去特朗普任期期間樓市表現不俗，相信放寬樓按等政策繼續支持豪宅大賣，集團旗下項目如「天·璽天」、「天·璽海」、「海璇II」及「帝景園」均錄不少成交。