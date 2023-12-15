何文田山畔爆最大宗蝕讓！內地客沽貨5年損手逾1700萬｜二手蝕讓

二手蝕讓情況愈演愈烈，有市區屋苑爆出大額損手個案。市場消息指，紅磡何文田山畔有特色戶5年間帳面大幅貶值超過1,700萬元或約40%，為屋苑歷來最大宗虧損個案。

據報是次涉及單位為何文田山畔2座高層B室，實用面積約1,018方呎，三房套間隔，連111方呎平台，今年3月以3700萬元連雙車位放售，後來下調叫價至2,700萬元，最終以2,650萬元連雙車位易手，累減1,050萬元或約28.4%，呎價約26,031元。

消息指，原業主為內地人士，於2018年以4,387.2萬元連雙車位一手購入，持貨約5年，現轉售帳面大幅虧損1,737.2萬元，單位期內貶值約40%，屬屋苑歷來最大宗蝕讓個案。