何文田山畔爆最大宗蝕讓！內地客沽貨5年損手逾1700萬｜二手蝕讓

二手蝕讓情況愈演愈烈，有市區屋苑爆出大額損手個案。市場消息指，紅磡何文田山畔有特色戶5年間帳面大幅貶值超過1,700萬元或約40%，為屋苑歷來最大宗虧損個案。
據報是次涉及單位為何文田山畔2座高層B室，實用面積約1,018方呎，三房套間隔，連111方呎平台，今年3月以3700萬元連雙車位放售，後來下調叫價至2,700萬元，最終以2,650萬元連雙車位易手，累減1,050萬元或約28.4%，呎價約26,031元。
消息指，原業主為內地人士，於2018年以4,387.2萬元連雙車位一手購入，持貨約5年，現轉售帳面大幅虧損1,737.2萬元，單位期內貶值約40%，屬屋苑歷來最大宗蝕讓個案。
唐英年長子亦以「蝕讓價」放盤
翻查資料，何文田山畔不乏名人業主，當中全國政協常委唐英年長子唐嘉盛，於2017年斥資3,212.3萬元一手購入1座高層B室，實用面積1,002方呎，呎價達32,059元，屬三房套間隔。據悉，單位於2021年開價3,700萬元放售，現下調至2,700萬元，若以此叫價售出，帳面貶值512.3萬元或約16%。
何文田山畔位於紅磡薈然徑8號，2016年年中開始入伙，共有2座，提供173個單位。