熱門搜尋:
天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 馬國明湯洛雯結婚 旅發局餐飲消費券 周海媚 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-12-15 18:08:40

何文田山畔爆最大宗蝕讓！內地客沽貨5年損手逾1700萬｜二手蝕讓

分享：
何文田山畔爆最大宗蝕讓！內地客沽貨5年損手逾1700萬｜二手蝕讓

何文田山畔有特色戶5年間帳面大幅貶值超過1,700萬元或約40%，為屋苑歷來最大宗虧損個案。(資料圖片)

二手蝕讓情況愈演愈烈，有市區屋苑爆出大額損手個案。市場消息指，紅磡何文田山畔有特色戶5年間帳面大幅貶值超過1,700萬元或約40%，為屋苑歷來最大宗虧損個案。
據報是次涉及單位為何文田山畔2座高層B室，實用面積約1,018方呎，三房套間隔，連111方呎平台，今年3月以3700萬元連雙車位放售，後來下調叫價至2,700萬元，最終以2,650萬元連雙車位易手，累減1,050萬元或約28.4%，呎價約26,031元。
消息指，原業主為內地人士，於2018年以4,387.2萬元連雙車位一手購入，持貨約5年，現轉售帳面大幅虧損1,737.2萬元，單位期內貶值約40%，屬屋苑歷來最大宗蝕讓個案。

唐英年長子亦以「蝕讓價」放盤

翻查資料，何文田山畔不乏名人業主，當中全國政協常委唐英年長子唐嘉盛，於2017年斥資3,212.3萬元一手購入1座高層B室，實用面積1,002方呎，呎價達32,059元，屬三房套間隔。據悉，單位於2021年開價3,700萬元放售，現下調至2,700萬元，若以此叫價售出，帳面貶值512.3萬元或約16%。
何文田山畔位於紅磡薈然徑8號，2016年年中開始入伙，共有2座，提供173個單位。

即睇何文田山畔放盤 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受