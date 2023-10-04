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地產
2023-10-04 22:50:59

何文田新盤｜傲玟兩日連沽15伙 同類單位3年賣平逾三成

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何文田新盤｜傲玟兩日連沽15伙 同類單位3年賣平逾三成

何文田新盤｜傲玟兩日連沽15伙 同類單位3年賣平逾三成

原屬高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有、現由羅兵咸永道會計師事務所接管的何文田現樓新盤「傲玟」，據成交紀錄冊顯示，周二(3)連沽11伙，套現約2.53億元，單位成交價介乎1,729.65萬至3,198.84萬元，呎價介乎19,500元至22,800元；至於周三(4)再售出4伙，套現約9,304萬元，單位成交價介乎1,685.3萬至3,086.6萬元，呎價介乎19,000元至22,000元。該盤兩日連沽15伙，總成交金額約3.46億元。

今批成交單位中，第216A室，實用面積1,403方呎，三房間隔，成交價3,016.45萬元，呎價21,500元。資料顯示，同座低一層的15A室，面積及間隔相若，於20204月以4,378.2萬元成交，呎價約31,206元，即高一層單位造價反賣平約31%

資料顯示，「傲玟」自上月重推以來累售29伙。

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「傲玟」位處何文田常盛街17號，項目設有6座住宅大廈，共提供401伙，標準戶設兩房及三房戶型，實用面積848至1,447方呎，近九成單位為全套房間隔。同時設有26個特色單位包括連平台單位、大平層、 花園複式、連平台、天台及/或泳池的複式及三複式單位。

即睇何文田傲玟最新資料 (House730)

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