何文田新盤｜傲玟兩日連沽15伙 同類單位3年賣平逾三成

原屬高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有、現由羅兵咸永道會計師事務所接管的何文田現樓新盤「傲玟」，據成交紀錄冊顯示，周二(3日)連沽11伙，套現約2.53億元，單位成交價介乎1,729.65萬至3,198.84萬元，呎價介乎19,500元至22,800元；至於周三(4日)再售出4伙，套現約9,304萬元，單位成交價介乎1,685.3萬至3,086.6萬元，呎價介乎19,000元至22,000元。該盤兩日連沽15伙，總成交金額約3.46億元。

今批成交單位中，第2座16樓A室，實用面積1,403方呎，三房間隔，成交價3,016.45萬元，呎價21,500元。資料顯示，同座低一層的15樓A室，面積及間隔相若，於2020年4月以4,378.2萬元成交，呎價約31,206元，即高一層單位造價反賣平約31%。

資料顯示，「傲玟」自上月重推以來累售29伙。