何文田新盤｜傲玟招標售出11伙 最高成交呎價2.22萬 吸金近2.8億

原屬高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有、現由羅兵咸永道會計師事務所接管的何文田現樓新盤「傲玟」，周二(19日)上載最新成交紀錄冊，以招標形式售出共11伙，套現近2.8億元，最高成交價達3,163.5萬元，最高成交呎價達2.22萬元。

獲各主要銀行承做按揭

仲量聯行資深董事李遠峰表示，是次招標收到共23份標書，當中11份標售成功，成交呎價均符合現時市價水平。市場反應理想，亦收到不少有興趣買家查詢其他類型的單位，因此上周項目推出另一批單位招標。就首批單位銷情理想，項目亦獲各主要銀行承做按揭，相信未來將錄得更多造價理想的成交。