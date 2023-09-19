何文田新盤｜傲玟招標售出11伙 最高成交呎價2.22萬 吸金近2.8億

原屬高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有、現由羅兵咸永道會計師事務所接管的何文田現樓新盤「傲玟」，周二(19日)上載最新成交紀錄冊，以招標形式售出共11伙，套現近2.8億元，最高成交價達3,163.5萬元，最高成交呎價達2.22萬元。
獲各主要銀行承做按揭
仲量聯行資深董事李遠峰表示，是次招標收到共23份標書，當中11份標售成功，成交呎價均符合現時市價水平。市場反應理想，亦收到不少有興趣買家查詢其他類型的單位，因此上周項目推出另一批單位招標。就首批單位銷情理想，項目亦獲各主要銀行承做按揭，相信未來將錄得更多造價理想的成交。
40伙下周一中午12時截標
「傲玟」第7號銷售安排標售單位共15伙，實用面積由878至1,425方呎，兩至三房間隔；售出單位呎價介乎1.9萬至2.22萬元，成交金額由1,668.2萬至3,163.5萬元。當中第2座23樓B室，實用面積1,425方呎，錄得是次最高成交呎價2.22萬元，成交金額3,163.5萬元。
項目亦於上周公布第8號銷售安排，標售單位共40伙，並於下周一(25日)中午12時截標。
「傲玟」位處何文田常盛街17號，項目設有6座住宅大廈，共提供401伙，標準戶設兩房及三房戶型，實用面積848至1,447方呎，近九成單位為全套房間隔。同時設有26個特色單位包括連平台單位、大平層、 花園複式、連平台、天台及/或泳池的複式及三複式單位。