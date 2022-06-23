何文田新盤｜多圖！128 WATERLOO將開放全新兩房現樓示位 輕奢風格設計

萊蒙國際(3688)及俊和發展合作發展、已屆現樓的何文田128 WATERLOO於本周二(21日)以逾2.4億元新高價售出1伙特色天池戶後，發展商積極推售餘下單位，宣布即將開放一個兩房示範單位，為18樓F室，屬兩房連儲物室間隔，實用面積551方呎，景觀開揚，可享獅子山景及九龍塘一帶。

發展商表示，單位採用現代英倫輕奢風格設計，玄關延續大門之流線設計打造出一個圓角飾櫃，供戶主展示收藏品；皚白色的牆身貫連客飯廳，大廳外接露台的落地玻璃趟門，採光度充足。

客廳以皚白色背景牆身，分別配合金屬鑲嵌之圓型掛飾及蔚藍色的畫作，為整個客廳營造出輕奢風格。飯廳方闊寬廣，擺放長型四人餐桌，毗鄰開放式廚房，牆身更以天然雲石打造，備有高級廚櫃組合及歐美品牌配備，包括抽油煙機、電磁煮食爐、蒸焗爐和雪櫃、洗衣乾衣機等，另備有紅酒櫃。開放式廚房牆身更設有凹槽，供住戶按個人需要擺放煮食用具。用餐區旁邊設有儲物室，可供住戶擺放家居物品，同時以木製趟門作間隔，設計與整個大廳融匯一致。

寢區方面，主人房及客房、客飯廳同一座向，可享獅子山一帶景色；兩個房間同樣採用特大玻璃設計，而主人房間隔方闊，擺放雙人床可三邊落床，同時又可擺放三門衣櫃，空間感十足，並附連工作平台及落地玻璃趟門。客房間隔實用寬敞，房間一邊擺放單人睡床，配合一組駝色雙門衣櫃、儲物櫃連床頭櫃，設計時尚優雅同時亦不失實用性。

至於浴室貫徹時尚風格，無論牆身、地台及洗手盆枱面均採用天然雲石，浴缸旁邊更設有波浪形雲石特色牆身，突顯時尚格調。