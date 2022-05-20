何文田新盤｜多圖！Prince Central備3個現樓示位 一房廳房同向望山景

新鴻基地產(016)何文田單幢式現樓新盤Prince Central今日(20日)突擊重推50伙，買家若採用360日成交期付款計劃，可獲最高15%折扣優惠，單位折實售價則由694.7萬至1,068.96萬元，折實呎價介乎27,678元至31,493元。發展商稱為答謝買家支持及同時慶祝東鐵綫過海段通車，新價單將提供最高達樓價7%的現金回贈優惠。以入場單位3樓E室，實用面積251方呎，屬開放式間隔，折實售價694.7萬元計，即買家最高可獲約48.6萬元，計及折扣及現金回贈後，該單位折實價約646萬元。發展商同時再加推11伙應市，而特色單位亦將於日內推出，將以招標形式發售。

12 樓 B 單位 296 方呎一房

Prince Central早前開放會所設施參觀，並備有3個現樓示範單位，其中12樓B單位，屬一房間隔，實用面積296方呎，連22方呎露台，單位樓高約3.3米。大門配以Samsung三合一智能電子鎖，客飯廳呈長方形布局，全屋配備遮光窗簾，地台採用淺色瓷磚。客飯廳與露台相接加上落地玻璃趟門設計，加強室內空間感，更可吸納自然光線。

開放式廚房設計，並選用德國品牌家電，包括電磁爐、抽油煙機、雪櫃連冰箱+及洗衣/乾衣機等，配襯米色及木紋飾面廚櫃，提供收納空間予各式廚房用品。

睡房與客廳的景觀同向，而睡房配有USB插頭的電插座。浴室為趟門設計，附有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，及裝設有天花式浴室抽濕機，並配淺色調的檯面及牆身設計。