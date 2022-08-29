何文田新盤｜(多相)芳菲現樓示位曝光 頂層三房連天台內置樓梯 望全開揚市景

由協成行發展、位於何文田勝利道5號的新盤芳菲，現已開放現樓示範單位予公眾預約參觀。今日(29日)發展商邀請傳媒率先參觀3個現樓示位、1個經改動連裝修示位，以及將以招標形式推出、屬區內罕有設內置樓梯的連天台特色單位。
大廳附露台及落地大窗 採光度高
是次開放的一個經改動連裝修示位為28樓C室，實用面積414方呎，原則為兩房，現改為一房，房內設有16方呎工作平台，大廳則有一個22方呎露台。一踏入單位，第一個感覺是光猛開揚，因為長方形大廳外接露台，配合一列特大落地窗戶，採光度相當高，景觀是旺角市景和樓景，景致頗開揚。
露台旁邊是開放式廚房，入伙時有齊組合廚櫃、各式基本廚具和電器。發展商特別以溫柔的綠色、粉紅色和杏色，作為大廳主調，加上有充足光線灑進室內，呈時尚溫暖的美學格調。睡房由兩房打通為一房，面積闊落，設有呈90度的闊落大窗及工作平台，大大增加室內光線及通爽度，加上特設的玻璃衣櫥，型格得來又能增加視覺上空間感。單位廁所採企缸設計，屬「明廁」，而且窗戶大，光猛不侷促。
連天台特色戶內置樓梯
另外3個開放參觀的現樓示位，屬交樓標準示範單位，分別是27樓A、B及C室，其中A室實用面積465方呎，屬兩房及梗廚設計，同樣附有露台及工作平台。B室則屬一房及開放式廚房間隔，實用面積286方呎，而C室實用面積有414方呎，是兩房及開放式廚房設計。至於今次特別開放給傳媒參觀的29樓A室，是項目僅兩個的連天台特色單位，實用面積742方呎，屬三房套戶間隔，內置樓梯可直上天台，而天台面積有485方呎。發展商表示，內置樓梯的連天台特色戶在區內極罕有，稍後會以招標形式發售。
設計及配套細緻貼心
芳菲樓高26層，合共提供71個單位，標準單位佔67伙，戶型分有一房及兩房，實用面積由286至481方呎不等；另有4伙連平台或連天台特色戶，實用面積則介乎377至742方呎，屬兩房及三房戶型；每戶均採用明廁設計，令室內空氣更流通。項目為一層三伙設計，設有兩部住客電梯，可節省等𨋢時間；而每層電梯大堂均設有一個圓形窗戶，是近年新盤中少見的設計，讓住戶在等𨋢期間也不會感覺侷促。項目一樓為住客會所，設有室內共享空間及大型開放式廚房，配備膠囊咖啡機，讓住戶於假日享受烘焙及烹調樂趣；會所露天位則設有燒烤爐及兒童遊樂設施，還有一個室內多用途活動室。此外，整幢物業均可飼養寵物，以配合物業附近多寵物店及寵物診所等相關配套。