何文田新盤｜(多相)芳菲現樓示位曝光 頂層三房連天台內置樓梯 望全開揚市景

由協成行發展、位於何文田勝利道5號的新盤芳菲，現已開放現樓示範單位予公眾預約參觀。今日(29日)發展商邀請傳媒率先參觀3個現樓示位、1個經改動連裝修示位，以及將以招標形式推出、屬區內罕有設內置樓梯的連天台特色單位。

大廳附露台及落地大窗 採光度高

是次開放的一個經改動連裝修示位為28樓C室，實用面積414方呎，原則為兩房，現改為一房，房內設有16方呎工作平台，大廳則有一個22方呎露台。一踏入單位，第一個感覺是光猛開揚，因為長方形大廳外接露台，配合一列特大落地窗戶，採光度相當高，景觀是旺角市景和樓景，景致頗開揚。

露台旁邊是開放式廚房，入伙時有齊組合廚櫃、各式基本廚具和電器。發展商特別以溫柔的綠色、粉紅色和杏色，作為大廳主調，加上有充足光線灑進室內，呈時尚溫暖的美學格調。睡房由兩房打通為一房，面積闊落，設有呈90度的闊落大窗及工作平台，大大增加室內光線及通爽度，加上特設的玻璃衣櫥，型格得來又能增加視覺上空間感。單位廁所採企缸設計，屬「明廁」，而且窗戶大，光猛不侷促。