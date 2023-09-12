何文田新盤｜瑜一推全新建期付款計劃 最高獲14%折扣 另送商場購物券

「瑜一」即將更新價單，推出全新建築期付款計劃，連同其他優惠，買家最高可獲14%折扣。(李睿哲攝)

由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」今日(12日)公布即將更新價單，推出全新建築期付款計劃，連同其他優惠，買家最高可獲14%折扣。

華懋集團銷售總監封海倫表示，目前項目的120天即供付款計劃提供最高15%折扣，最新推出的建築期付款計劃折扣率僅相差1個百分點。「瑜一」三個期數迄今合共售出429伙，佔可售單位約80%，套現逾73億元，平均每伙成交價約1,700萬元，平均成交呎價約28,364元。她補充，「瑜一．天海」已推銷售安排而可供發售單位共有81伙，一房入場費約790萬元起。

為更進一步回饋向隅買家，封海倫指，凡於本周六(16日)至10月8日期間成功購買「瑜一」系列的單位，均可獲贈港鐵商場購物券，當中購買三房買家可獲贈3.8萬元購物券、兩房買家可獲2.8萬元購物券，一房買家則獲贈1.8萬元購物券。