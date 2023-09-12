何文田新盤｜瑜一推全新建期付款計劃 最高獲14%折扣 另送商場購物券

由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」今日(12日)公布即將更新價單，推出全新建築期付款計劃，連同其他優惠，買家最高可獲14%折扣。
華懋集團銷售總監封海倫表示，目前項目的120天即供付款計劃提供最高15%折扣，最新推出的建築期付款計劃折扣率僅相差1個百分點。「瑜一」三個期數迄今合共售出429伙，佔可售單位約80%，套現逾73億元，平均每伙成交價約1,700萬元，平均成交呎價約28,364元。她補充，「瑜一．天海」已推銷售安排而可供發售單位共有81伙，一房入場費約790萬元起。
為更進一步回饋向隅買家，封海倫指，凡於本周六(16日)至10月8日期間成功購買「瑜一」系列的單位，均可獲贈港鐵商場購物券，當中購買三房買家可獲贈3.8萬元購物券、兩房買家可獲2.8萬元購物券，一房買家則獲贈1.8萬元購物券。
周末舉辦假期節慶主題活動
中秋佳節及國慶長假期將至，華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，項目將於9月23日、24日及30日，以及10月1日，連續兩個周末假期，下午三時至六時，於荃灣如心廣場一期5樓售樓處，舉辦「圓逸秋意JOY IN ONE」活動，參加者可免費參與和環保相關的工藝製作，包括「月餅造型手工蠟燭」、「環保大豆蠟月亮燈籠」、「苔玉盆景」，以及「環保年輪手繪杯墊」。此外，即日起至10月8日期間，巨型玉兔燈籠登陸「瑜一」售樓處，打造中秋主題打卡布置，感受濃厚節日氣氛。
VICTORIA COAST最快周內公布樓書
另外，同系薄扶林「VICTORIA COAST」上月正式命名，封海倫透露，項目部署本周內上載售樓說明書，短期內開放現樓，有機會月內以招標形式推售。