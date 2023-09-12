熱門搜尋:
甯國良 iPhone 15 紅山半島 水浸 鯨魚 天氣 綠色債券 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
地產
2023-09-12 13:52:51

何文田新盤｜瑜一推全新建期付款計劃 最高獲14%折扣 另送商場購物券

分享：
何文田新盤｜瑜一推全新建期付款計劃 最高獲14%折扣 另送商場購物券

「瑜一」即將更新價單，推出全新建築期付款計劃，連同其他優惠，買家最高可獲14%折扣。(李睿哲攝)

由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」今日(12)公布即將更新價單，推出全新建築期付款計劃，連同其他優惠，買家最高可獲14%折扣。

華懋集團銷售總監封海倫表示，目前項目的120天即供付款計劃提供最高15%折扣，最新推出的建築期付款計劃折扣率僅相差1個百分點。「瑜一」三個期數迄今合共售出429伙，佔可售單位約80%，套現逾73億元，平均每伙成交價約1,700萬元，平均成交呎價約28,364元。她補充，「瑜一．天海」已推銷售安排而可供發售單位共有81伙，一房入場費約790萬元起。

為更進一步回饋向隅買家，封海倫指，凡於本周六(16)108日期間成功購買「瑜一」系列的單位，均可獲贈港鐵商場購物券，當中購買三房買家可獲贈3.8萬元購物券、兩房買家可獲2.8萬元購物券，一房買家則獲贈1.8萬元購物券。

何文田新盤｜瑜一推全新建期付款計劃 最高獲14%折扣 另送商場購物券

封海倫指，凡於本周六(16日)至10月8日期間成功購買「瑜一」系列的單位，均可獲贈港鐵商場購物券。(李睿哲攝)

周末舉辦假期節慶主題活動

中秋佳節及國慶長假期將至，華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，項目將於923日、24日及30日，以及101日，連續兩個周末假期，下午三時至六時，於荃灣如心廣場一期5樓售樓處，舉辦「圓逸秋意JOY IN ONE」活動，參加者可免費參與和環保相關的工藝製作，包括「月餅造型手工蠟燭」、「環保大豆蠟月亮燈籠」、「苔玉盆景」，以及「環保年輪手繪杯墊」。此外，即日起至108日期間，巨型玉兔燈籠登陸「瑜一」售樓處，打造中秋主題打卡布置，感受濃厚節日氣氛。

即睇何文田新盤瑜一．天海最新資訊 (House730)

即睇何文田瑜一第1C期最新資訊 (House730)

何文田新盤｜瑜一推全新建期付款計劃 最高獲14%折扣 另送商場購物券

陳慕蘭稱，即日起至10月8日期間，巨型玉兔燈籠登陸「瑜一」售樓處，打造中秋主題打卡布置。(李睿哲攝)

VICTORIA COAST最快周內公布樓書

另外，同系薄扶林「VICTORIA COAST」上月正式命名，封海倫透露，項目部署本周內上載售樓說明書，短期內開放現樓，有機會月內以招標形式推售。

即睇薄扶林Victoria Coast最新資訊 (House730)

何文田新盤｜瑜一推全新建期付款計劃 最高獲14%折扣 另送商場購物券

「瑜一」三個期數迄今合共售出429伙，佔可售單位約80%，套現逾73億元。(資料圖片)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受