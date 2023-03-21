何文田新盤｜瑜一第1B期加推67伙 折實價1171萬起 周六首輪開售

由華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1B期早前推出2張價單共112伙，華懋集團銷售總監封海倫表示，項目暫已錄得逾6,200票，超額認購逾54倍，市場反應非常熱烈。
為滿足買家需求，今日(21日)原價加推第3號價單，除了4伙四房特色戶，盡推第1B期餘下的67伙。維持最高15%折扣優惠，折實售價1,171.81萬元，折實平均呎價為29,318元。
今批單位涵蓋項目剩下的標準及特色的兩房及三房戶型，包括49伙兩房及18伙三房，實用面積介乎422至941方呎。當中，27伙位於3A座，40伙位於3B座。價單定價由1,378.6萬至3,582.7萬元，呎價介乎30,035元至40,440元。扣除最高折扣15%，折實售價由約1,171.81萬至約3,045.29萬元，折實呎價介乎25,530元至34,374元。以定價計算，今批單位市值逾14億元。
今批最低售價及呎價單位同為第3B座2樓B室，實用面積459方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，折實售價1,171.81萬元，呎價25,530元。
周四下午6時截票
該盤同時公布首輪銷售安排，將於本周六(25日)盡推3張價單共179伙發售，單位折實售價由786.84萬至3,045.29萬元，呎價介乎21,850元至34,374元，折實平均呎價27,083元；將於本周四(23日)下午6時截票。另4伙四房特色戶於本周日(26日)以招標形式推售。
首輪銷售當日將分為A1組、A2組及B組。A組共提供116伙，A1組為最優先組別，須購買最少2伙，最多4伙，當中最少1伙須為三房，最多1伙一房。其次為A2組，須購買1伙至3伙，當中最少1伙三房。最後為B組，須購買1至2伙。
住客會所連園林佔地逾9.5萬方呎
華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，項目設有住客會所「The Retreat」，連園林面積合共逾9.5萬方呎，分為3大主題空間，提供逾30項設施，包括室內外游泳池、池畔健身室、中西盛宴雙主題宴會廳、兒童會所、靜雅小花園等。
瑜一位於何文田忠孝街1號，分3期發展，當中第1B期由1座住宅大樓組成，提供183伙，單位實用面積介乎336至1,234方呎，戶型涵蓋一房至四房。項目設有總面積7,822方呎住客會所，預計關鍵日期為2024年11月29日，樓花期長約20個月。