何文田新盤｜瑜一第1B期加推67伙 折實價1171萬起 周六首輪開售

由華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1B期早前推出2張價單共112伙，華懋集團銷售總監封海倫表示，項目暫已錄得逾6,200票，超額認購逾54倍，市場反應非常熱烈。

為滿足買家需求，今日(21日)原價加推第3號價單，除了4伙四房特色戶，盡推第1B期餘下的67伙。維持最高15%折扣優惠，折實售價1,171.81萬元，折實平均呎價為29,318元。

今批單位涵蓋項目剩下的標準及特色的兩房及三房戶型，包括49伙兩房及18伙三房，實用面積介乎422至941方呎。當中，27伙位於3A座，40伙位於3B座。價單定價由1,378.6萬至3,582.7萬元，呎價介乎30,035元至40,440元。扣除最高折扣15%，折實售價由約1,171.81萬至約3,045.29萬元，折實呎價介乎25,530元至34,374元。以定價計算，今批單位市值逾14億元。