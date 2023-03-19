何文田新盤｜瑜一第1B期原價加推62伙 折實最平817萬

由華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1B期對外開放示範單位的首個周末，據現場所見，位於荃灣如心廣場的展銷廳場面熱鬧。華懋集團銷售總監封海倫表示，截至今日(19日)下午2時，項目已錄得逾3,000票，以首張價單50伙計算，超額認購逾59倍，當中投資者佔約40%，示範單位累計錄得逾1.7萬人次參觀。

入場單位為 336 方呎一房

該盤今日加推第2號價單，涉62伙，以定價計市值逾11.6億元。單位實用面積介乎336至941方呎，包括4伙一房、41伙兩房及17伙三房。當中23伙位於3A座，39伙位於3B座。