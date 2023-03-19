何文田新盤｜瑜一第1B期原價加推62伙 折實最平817萬

由華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1B期對外開放示範單位的首個周末，據現場所見，位於荃灣如心廣場的展銷廳場面熱鬧。華懋集團銷售總監封海倫表示，截至今日(19日)下午2時，項目已錄得逾3,000票，以首張價單50伙計算，超額認購逾59倍，當中投資者佔約40%，示範單位累計錄得逾1.7萬人次參觀。
入場單位為336方呎一房
該盤今日加推第2號價單，涉62伙，以定價計市值逾11.6億元。單位實用面積介乎336至941方呎，包括4伙一房、41伙兩房及17伙三房。當中23伙位於3A座，39伙位於3B座。
價單定價由961.4萬至3,164.9萬元，呎價介乎27,118元至34,295元。扣除最高15%折扣優惠，折實售價則由約817.19萬至約2,690.16萬元，折實呎價介乎23,050元至29,151元，折實平均呎價26,398元，與上周三(15日)推出的首張價單24,838元，高約6.3%。封海倫指，由於今批涉及不少中高層單位，可遠眺東九龍方向海景，撇除相關因素，屬原價加推。
最低售價為第3B座26樓E室，實用面積336方呎，一房連開放式廚房間隔，折實售價817.19萬元，呎價24,321元。最低呎價為第3A座2樓A室，實用面積940方呎，屬三房一套連儲物室間隔，折實售價2,166.73萬元，呎價23,050元。
首兩張價單已盡推10伙一房
華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，新加推單位首次推出頂層特色戶，屬第3B座29樓E室，實用面積336方呎，連248方呎天台，一房連開放式廚房單位間隔，折實售價889.86萬元，呎價26,484元。另外，IB期共有16伙特色戶型，包括7伙頂層特色戶、2伙天際特色戶及7伙平台特色戶。當中4伙四房特色單位將稍後作招標安排，其他特色戶有機會下張價單推出。
陳慕蘭續稱，瑜一第1B期首兩張價單共推出112伙，佔全盤183伙約61%，包括今期全數10伙一房，另有74伙兩房及28伙三房，會視乎市場反應，有機會短期內再度加推單位應市。
瑜一位於何文田忠孝街1號，分3期發展，當中第1B期由1座住宅大樓組成，提供183伙，單位實用面積介乎336至1,234方呎，戶型涵蓋一房至四房。項目設有總面積7,822方呎住客會所，預計關鍵日期為2024年11月29日，樓花期長約20個月。