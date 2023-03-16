何文田新盤｜瑜一第1B期四房擬以招標推售 特邀岑寧兒合作聲音導航

由華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1B期昨天(15日)公布首張價單，華懋集團銷售總監封海倫表示，項目所接獲的查詢中，以九龍本區買家為主，而東鐵綫過海段通車後，亦有部分來自新界東。另用家佔約六成，餘下約四成屬投資者。
封海倫透露，該盤最快於周末加推，預計下周進行首輪銷售，而今期所涉的4伙四房單位，實用面積均為1,234方呎，當中有2伙更為連天台特色戶，傾向以招標形式推售，目前未有意向價。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，瑜一擁有逾30%綠化率，並榮獲WELL建築標準的中期認證。發展商亦特別與本地環保創企「香港木庫」合作，在展銷廳中央設置一棵升級再造裝置樹，靈感來自即將種植於項目中央位置的「楹心樹」。
岑寧兒為瑜一聲演4段靜想體驗
另外，瑜一以「置身都市核心 成就圓逸心境」為宣傳標語，為分享圓逸生活態度，集團特別邀請唱作歌手岑寧兒(Yoyo Sham)為瑜一聲演4段靜想體驗，公眾只要透過掃描印於「瑜一」一系列宣傳廣告上的二維碼，就可以連接到活動網站。
瑜一第1B期首批50伙，以「120天現金優惠付款計劃」提供最高15%折扣計算，折實售價由786.84萬至2,607.71萬元，折實呎價介乎21,850元至27,712元，折實平均呎價24,838元。
瑜一位於何文田忠孝街1號，分3期發展，當中第1B期由1座住宅大樓組成，提供183伙，單位實用面積介乎336至1,234方呎，戶型涵蓋一房至四房。項目設有總面積7,822方呎住客會所，預計關鍵日期為2024年11月29日，樓花期長約20個月。