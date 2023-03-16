何文田新盤｜瑜一第1B期四房擬以招標推售 特邀岑寧兒合作聲音導航

由華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1B期昨天(15日)公布首張價單，華懋集團銷售總監封海倫表示，項目所接獲的查詢中，以九龍本區買家為主，而東鐵綫過海段通車後，亦有部分來自新界東。另用家佔約六成，餘下約四成屬投資者。

封海倫透露，該盤最快於周末加推，預計下周進行首輪銷售，而今期所涉的4伙四房單位，實用面積均為1,234方呎，當中有2伙更為連天台特色戶，傾向以招標形式推售，目前未有意向價。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，瑜一擁有逾30%綠化率，並榮獲WELL建築標準的中期認證。發展商亦特別與本地環保創企「香港木庫」合作，在展銷廳中央設置一棵升級再造裝置樹，靈感來自即將種植於項目中央位置的「楹心樹」。