何文田新盤｜瑜一第1B期首批50伙 折實價786萬起 折實均呎24838元

市區鐵路盤開價！華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1B期今日(15日)公布首張價單，涉50伙，以120天現金優惠付款計劃提供最高15%折扣優惠計算，折實售價由786.84萬元起，折實平均呎價24,838元。

華懋集團銷售總監封海倫表示，首批單位實用面積介乎336至941方呎，涵蓋6伙一房、33伙兩房及11伙三房。單位定價由925.7萬至3,067.9萬元，呎價介乎25,706元至32,603元。單位折實售價則由786.84萬至2,607.71萬元，折實呎價介乎21,850元至27,712元。