何文田新盤｜瑜一第1B期首批50伙 折實價786萬起 折實均呎24838元

市區鐵路盤開價！華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1B期今日(15日)公布首張價單，涉50伙，以120天現金優惠付款計劃提供最高15%折扣優惠計算，折實售價由786.84萬元起，折實平均呎價24,838元。
華懋集團銷售總監封海倫表示，首批單位實用面積介乎336至941方呎，涵蓋6伙一房、33伙兩房及11伙三房。單位定價由925.7萬至3,067.9萬元，呎價介乎25,706元至32,603元。單位折實售價則由786.84萬至2,607.71萬元，折實呎價介乎21,850元至27,712元。
兩房1042萬元入場
入場單位為第3B座19樓E室，實用面積336方呎，一房間隔，折實售價786.84萬元，呎價23,418元。以折實價計，首批共有6伙低於1,000萬元，全屬一房單位。
至於兩房入場單位為第3B座2樓D室，實用面積477方呎，折實售價1,042.25萬元，呎價21,850元。三房入場單位為第3B座2樓C室，實用面積941方呎，折實售價2,095.42萬元，呎價22,268元。
封海倫形容首批單位為「站頂升『ONE』價」，表示開價十分貼市，定價已參考港島南岸、九龍站等鐵路上蓋屋苑。項目將於本周五(17日)開放示範單位，同步接受認購登記，最快下周開售。
設建築期備用按揭 最高樓價80%
華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，項目提供3種付款計劃，包括「120天現金優惠付款計劃」、「360天現金優惠付款計劃」及「建築期備用按揭付款計劃」，分別提供最高折扣為15%、13.5%及12%。而選用「建築期備用按揭付款計劃」的買家可申請備用按揭貸款，最高為樓價80%，還款年期最長360個月，首36個月利息為P減2.5厘(P現為5.625厘)，其後為P。
陳慕蘭續稱，瑜一示範單位及售樓處設於荃灣如心廣場一期5樓，本周五起上午11時至晚上8時開放予公眾參觀。
瑜一位於何文田忠孝街1號，分3期發展，當中第1B期由1座住宅大樓組成，提供183伙，單位實用面積介乎336至1,234方呎，戶型涵蓋一房至四房。項目設有總面積7,822方呎住客會所，預計關鍵日期為2024年11月29日，樓花期長約20個月。