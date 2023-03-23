何文田新盤｜瑜一第1B期首輪截收逾9600票 超額認購逾52倍

由華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1B期將於本周六(25日)盡推3張價單共179伙發售，另4伙四房一套特色單位於本周日(26日)以招標形式推售。華懋集團銷售部總監封海倫表示，該盤自上周五(17日)起收票，至今天(23日)下午6時截止接受認購登記，共錄得超過9,600票，以公開發售179伙計算，超額認購逾52倍，市場反應非常熱烈。
大手買家佔近三成
封海倫稱，項目備受市場投資客及用家追捧，入票人士中，若以地區分布計，九龍客佔逾六成、港島客佔逾兩成，其餘為新界客。入票人士中不乏大手買家，佔整體接近三成，看好項目具備港鐵站上蓋及海景單位等優越條件，打算購買多個單位用作長線投資或自住用途。
瑜一第1B期早前公布首3張價單，合共179伙，戶型涵蓋一房至三房，包括10伙一房、123伙兩房及46伙三房，實用面積介乎336至941方呎。以最高折扣15%計劃，單位折實售價由786.84萬至3,045.29萬元，折實呎價介乎21,850元至34,374元。以定價計，3張價單、179伙市值逾34.25億元。
至於該盤首輪銷售當日將分為A1組、A2組及B組。A組共提供116伙，A1組為最優先組別，須購買最少2伙，最多4伙，當中最少1伙須為三房，最多1伙一房。其次為A2組，須購買1伙至3伙，當中最少1伙三房。最後為B組，須購買1至2伙。
瑜一位於何文田忠孝街1號，分3期發展，當中第1B期由1座住宅大樓組成，提供183伙，單位實用面積介乎336至1,234方呎，戶型涵蓋一房至四房。項目設有總面積7,822方呎住客會所，預計關鍵日期為2024年11月29日，樓花期長約20個月。