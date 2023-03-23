何文田新盤｜瑜一第1B期首輪截收逾9600票 超額認購逾52倍

由華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1B期將於本周六(25日)盡推3張價單共179伙發售，另4伙四房一套特色單位於本周日(26日)以招標形式推售。華懋集團銷售部總監封海倫表示，該盤自上周五(17日)起收票，至今天(23日)下午6時截止接受認購登記，共錄得超過9,600票，以公開發售179伙計算，超額認購逾52倍，市場反應非常熱烈。

大手買家佔近三成

封海倫稱，項目備受市場投資客及用家追捧，入票人士中，若以地區分布計，九龍客佔逾六成、港島客佔逾兩成，其餘為新界客。入票人士中不乏大手買家，佔整體接近三成，看好項目具備港鐵站上蓋及海景單位等優越條件，打算購買多個單位用作長線投資或自住用途。