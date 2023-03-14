何文田新盤｜瑜一第1B期24小時內開價 推應用程式供準買家入票抽籤

華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田站瑜一第1B期銷售如箭在弦，華懋集團銷售總監封海倫表示，部署24小時內公布首張價單，首批不少於50伙，戶型涵蓋一房至三房間隔。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，今日(14日)率先向傳媒開放2個示範單位，分別為經改動連裝修及交樓標準的兩房單位，以第3B座18樓C室為藍本搭建，實用面積464方呎。層與層之間的高度達3.225米，而單位露台配以落地玻璃趟門，廣納自然光線，享九龍東海景。

另外，華懋集團為減少紙張浪費，落實節能減碳環保，最新推出置業應用程式 ”My Places by Chinachem Group”，買家及地產代理可透過這個程式即時瀏覽瑜一的最新資訊、登記購樓意向、查閱抽籤結果，以及自動參與下一輪抽籤，而成功登記購樓意向後將獲發一個QR code，可於銷售當日登記時候用。

瑜一位於何文田忠孝街1號，分3期發展，當中第1B期由1座住宅大樓組成，提供183伙，單位實用面積介乎336至1,234方呎，戶型涵蓋一房至四房。項目設有總面積7,822方呎住客會所，預計關鍵日期為2024年11月29日，樓花期長約20個月。

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