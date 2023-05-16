何文田新盤｜瑜一．天海加推45伙 首涉平台特色戶 折實價833萬起

市區鐵路盤積極推貨應市，華懋集團與港鐵 (066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」今日(16日)加推第2號價單，涉及45伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價由833.85萬元起，折實平均呎價28,655元，與首張價單26,718元相比，高出約7.2%。
華懋集團銷售總監封海倫表示，新加推單位涵蓋1伙一房、29伙兩房及15伙三房單位，實用面積介乎327至960方呎。是次更首次推出8伙平台特色單位，項目預計在24小時內上載銷售安排，部署本周開售。
今批45伙定價由981萬至3,538.58萬元，呎價介乎30,000元至38,589元。發展商繼續為買家提供3種付款方法，扣除最高15%折扣後，單位折實售價由833.85萬至3,007.79萬元，折實呎價介乎25,500元至32,800元。以定價計，整批單位市值約10.3億元。
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最低售價為第1B座1樓E單位，實用面積327方呎，一房開放式廚房間隔，連135方呎平台，屬平台特色單位，折實售價833.85萬元，呎價25,500元。
至於最低呎價兩房為第2B座6樓C單位，實用面積522方呎，折實售價1,336.54萬元，呎價25,604元；最低呎價三房為第2B座6樓A單位，實用面積957方呎，折實售價2,551.87萬元，呎價26,665元。
瑜一．天海由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎，預計關鍵日期為2024年11月29日。