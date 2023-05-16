熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-05-16 17:43:38

何文田新盤｜瑜一．天海加推45伙 首涉平台特色戶 折實價833萬起

分享：
何文田新盤｜瑜一．天海加推45伙 首涉平台特色戶 折實價833萬起

封海倫(右)表示，瑜一．天海預計在24小時內上載銷售安排，部署本周開售；左為華懋集團銷售總經理陳慕蘭。

市區鐵路盤積極推貨應市，華懋集團與港鐵 (066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」今日(16)加推第2號價單，涉及45伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價由833.85萬元起，折實平均呎價28,655元，與首張價單26,718元相比，高出約7.2%

華懋集團銷售總監封海倫表示，新加推單位涵蓋1伙一房、29伙兩房及15伙三房單位，實用面積介乎327960方呎。是次更首次推出8伙平台特色單位，項目預計在24小時內上載銷售安排，部署本周開售。

今批45伙定價由981萬至3,538.58萬元，呎價介乎30,000元至38,589元。發展商繼續為買家提供3種付款方法，扣除最高15%折扣後，單位折實售價由833.85萬至3,007.79萬元，折實呎價介乎25,500元至32,800元。以定價計，整批單位市值約10.3億元。

即睇瑜一．天海960方呎三房套連儲物室 融入現代禪風藝術 打造茶室

即睇瑜一．天海593方呎兩房連儲物室 橫排式設計 廳房同享維港景

最低售價為第1B1E單位，實用面積327方呎，一房開放式廚房間隔，連135方呎平台，屬平台特色單位，折實售價833.85萬元，呎價25,500元。

至於最低呎價兩房為第2B6C單位，實用面積522方呎，折實售價1,336.54萬元，呎價25,604元；最低呎價三房為第2B6A單位，實用面積957方呎，折實售價2,551.87萬元，呎價26,665元。

瑜一．天海由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎，預計關鍵日期為2024年11月29日。

即睇何文田新盤瑜一．天海最新資訊 (HOUSE730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受