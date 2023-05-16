何文田新盤｜瑜一．天海加推45伙 首涉平台特色戶 折實價833萬起

封海倫(右)表示，瑜一．天海預計在24小時內上載銷售安排，部署本周開售；左為華懋集團銷售總經理陳慕蘭。

市區鐵路盤積極推貨應市，華懋集團與港鐵 (066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」今日(16日)加推第2號價單，涉及45伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價由833.85萬元起，折實平均呎價28,655元，與首張價單26,718元相比，高出約7.2%。

華懋集團銷售總監封海倫表示，新加推單位涵蓋1伙一房、29伙兩房及15伙三房單位，實用面積介乎327至960方呎。是次更首次推出8伙平台特色單位，項目預計在24小時內上載銷售安排，部署本周開售。

今批45伙定價由981萬至3,538.58萬元，呎價介乎30,000元至38,589元。發展商繼續為買家提供3種付款方法，扣除最高15%折扣後，單位折實售價由833.85萬至3,007.79萬元，折實呎價介乎25,500元至32,800元。以定價計，整批單位市值約10.3億元。

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