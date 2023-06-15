何文田新盤｜瑜一．天海周六開賣66伙 折實入場價「8球」有找

華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」公布最新銷售安排，將於周六(17日)展開新一輪銷售，以價單形式推售66伙；另推出24伙於下周一(19日)起招標，至今年9月18日止。
華懋集團銷售總監封海倫表示，上述66伙包括10伙一房、33伙兩房、23伙三房，實用面積介乎364至960方呎，以最高15%折扣計，單位折實售價由798.91萬至2,989.19萬元，折實呎價介乎21,948元至31,137元。
至於24伙招標單位中，其中5伙為全新特色單位，當中包括第1A座1樓D室連平台單位，實用面積953方呎，平台面積519方呎；以及首度推出4伙向南維港雙座頂層及天際四房雙套連儲物室特色單位，會參考近期九龍區豪宅特色單位成交價。
招標單位買家可獲車位認購權
值得留意，是次推出的招標單位當中，所有買家將可獲車位認購權1個；而4伙向南維港頂層及天際四房雙套大宅，更可獲車位認購權2個。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，整個「瑜一」項目共844伙，提供251個車位，平均約4戶爭1個車位；故此項目車位供應相對罕有，是次新增車位認購權，相信可吸引潛在買家垂青。她透露，最近一周已接獲約30組客人查詢招標單位，反應理想。
該盤迄今累沽54伙，套現約7.89億元。整個「瑜一」系列現已累積售出412伙，佔可售單位約82%，套現逾69.6億元。瑜一．天海由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎，預計關鍵日期為2024年11月29日。