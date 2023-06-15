何文田新盤｜瑜一．天海周六開賣66伙 折實入場價「8球」有找

瑜一．天海將於周六(17日)以價單形式推售66伙，另推出24伙於下周一(19日)起招標。(資料圖片)

華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」公布最新銷售安排，將於周六(17日)展開新一輪銷售，以價單形式推售66伙；另推出24伙於下周一(19日)起招標，至今年9月18日止。

華懋集團銷售總監封海倫表示，上述66伙包括10伙一房、33伙兩房、23伙三房，實用面積介乎364至960方呎，以最高15%折扣計，單位折實售價由798.91萬至2,989.19萬元，折實呎價介乎21,948元至31,137元。

至於24伙招標單位中，其中5伙為全新特色單位，當中包括第1A座1樓D室連平台單位，實用面積953方呎，平台面積519方呎；以及首度推出4伙向南維港雙座頂層及天際四房雙套連儲物室特色單位，會參考近期九龍區豪宅特色單位成交價。