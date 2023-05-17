何文田新盤｜瑜一．天海周日首賣90伙 折實價799萬入場

何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」將於本周日以價單形式推售90伙。圖左起：陳慕蘭、封海倫、蔡健文。(陳奕釗攝)

今周末有全新盤開賣，華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」今日(17日)公布首輪銷售安排，將於本周日(21日)以價單形式推售90伙，以最高15%折扣計，折實售價由798.81萬元起，折實平均呎價26,667元，本周六(20日)下午2時截票。

暫收 2000 票 超額 21 倍

華懋銷售總監封海倫表示，項目截至今日中午12時，項目累收約2,000票，超額認購約21倍。入票人士地區分布方面，九龍區佔70%，港島及新界分別佔20%及10%。

瑜一．天海首輪價單發售單位包括24伙一房、44伙兩房及22伙三房，實用面積介乎327至960方呎，定價由939.9萬3,538.58萬元，呎價介乎25,821元至38,589元；折實售價則由798.91萬至3,007.79萬元，折實呎價介21,948元至32,800元。

另推 20 伙下周一起招標

至於當日銷售安排，A組買家須揀選1伙兩房或三房、或揀選2伙以上，而曾入票瑜一第IB及IC期兩房及三房的向隅客，將獲優先安排揀選今期兩房及三房單位。

封海倫指，項目另推出20伙向南第1A座及2A座的三房連儲物室單位，當中包括2伙池景特色單位，於下周一(22日)招標。