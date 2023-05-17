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2023-05-17 15:06:27

何文田新盤｜瑜一．天海周日首賣90伙 折實價799萬入場

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何文田新盤｜瑜一．天海周日首賣90伙 折實價799萬入場

何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」將於本周日以價單形式推售90伙。圖左起：陳慕蘭、封海倫、蔡健文。(陳奕釗攝)

今周末有全新盤開賣，華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」今日(17)公布首輪銷售安排，將於本周日(21)以價單形式推售90伙，以最高15%折扣計，折實售價由798.81萬元起，折實平均呎價26,667元，本周六(20)下午2時截票。

暫收2000 超額21

華懋銷售總監封海倫表示，項目截至今日中午12時，項目累收約2,000票，超額認購約21倍。入票人士地區分布方面，九龍區佔70%，港島及新界分別佔20%10%

瑜一．天海首輪價單發售單位包括24伙一房、44伙兩房及22伙三房，實用面積介乎327960方呎，定價由939.93,538.58萬元，呎價介乎25,821元至38,589元；折實售價則由798.91萬至3,007.79萬元，折實呎價介21,948元至32,800元。

另推20伙下周一起招標

至於當日銷售安排，A組買家須揀選1伙兩房或三房、或揀選2伙以上，而曾入票瑜一第IBIC期兩房及三房的向隅客，將獲優先安排揀選今期兩房及三房單位。

封海倫指，項目另推出20伙向南第1A座及2A座的三房連儲物室單位，當中包括2伙池景特色單位，於下周一(22)招標。

何文田新盤｜瑜一．天海周日首賣90伙 折實價799萬入場

瑜一．天海配備意大利家具品牌Poliform旗下ALEA系列廚櫃。(陳奕釗攝)

投資億元為單位Poliform廚櫃

華懋銷售總經理陳慕蘭稱，為突顯尊貴氣派，瑜一．天海約60%單位，當中包括全數172伙三房套連儲物室、92伙兩房連儲物室及8伙四房單位，配備意大利家具品牌Poliform旗下ALEA系列廚櫃。以瑜一．天海三房一套連儲物室戶型為例，每個單位均配備價值約50萬元廚櫃，有關廚櫃總零售投資金額逾1.15 億元，而整個瑜一項目有關廚櫃總零售投資金額更超過1.8億元。

怡邦行旗下Poliform HK銷售經理蔡健文補充，ALEA系列廚櫃線條簡潔，無把手的設計使廚櫃外觀更加簡約、時尚，再配合櫃內的間隔，將廚具、碗盤進行分門別類，搭配嵌入式電器設備，將空間作最大運用。

 

 

即睇何文田瑜一．天海最新資訊(House730)

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