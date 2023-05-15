何文田新盤｜瑜一．天海暫收千票 超額逾10倍 最快明日加推

市區鐵路新盤反應理想，華懋集團與港鐵 (066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一·天海」上周四(11日)公布首張價單，涉及90伙，華懋集團銷售總監封海倫表示，項目迄今累收約1,000票，超額認購逾10倍；而示範單位暫錄約8,000人次參觀；最快明日(16日)加推新價單，料最少提供45伙，有機會同時公布首輪銷售安排，部署本周內開售。
封海倫指，由於前兩期仍有不少向隅客，故今期首輪銷售中會優先安排部分曾認購前兩期指定戶型單位的買家揀樓；另計劃以招標形式推售項目向南海景三房單位，暫已錄得約50組客查詢。
總零售投資金額逾1億元
華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，瑜一全數單位均備置德國頂級品牌Miele最新Generation 7000尊貴廚房家電系列，整個項目總零售投資金額逾1億元，平均每戶提供3至12件Miele廚房家電，單計瑜一．天海總零售投資金額達5,500萬元；而其中8伙四房頂層特色單位及天際特色單位，均配備零售價值逾39萬元的Miele廚房家電。項目會所「The Retreat」當中的中西盛宴雙主題宴會廳，亦配備Miele頂級廚房設備。她續稱，項目住戶日後可透過「Miele App」流動手機應用程式遙距操控Miele家電，實時監察家電狀態，變更烹煮模式、溫度或時間等設定活。
Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤補充，瑜一標準單位(一房至兩房單位)均配備嵌入式蒸焗爐；另就不同戶型需要，配備雙頭電磁爐或炒鑊氣體煮食爐。至於三房及四房特色單位則備有獨立蒸爐、焗爐，部分單位更升級配備嵌入式咖啡機、嵌入式洗碗碟機、嵌入式保溫櫃、嵌入式酒櫃、洗衣機、乾衣機等。
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瑜一．天海由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎，預計關鍵日期為2024年11月29日。