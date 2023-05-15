何文田新盤｜瑜一．天海暫收千票 超額逾10倍 最快明日加推

市區鐵路新盤反應理想，華懋集團與港鐵 (066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一·天海」上周四(11日)公布首張價單，涉及90伙，華懋集團銷售總監封海倫表示，項目迄今累收約1,000票，超額認購逾10倍；而示範單位暫錄約8,000人次參觀；最快明日(16日)加推新價單，料最少提供45伙，有機會同時公布首輪銷售安排，部署本周內開售。

封海倫指，由於前兩期仍有不少向隅客，故今期首輪銷售中會優先安排部分曾認購前兩期指定戶型單位的買家揀樓；另計劃以招標形式推售項目向南海景三房單位，暫已錄得約50組客查詢。