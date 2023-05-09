何文田新盤｜瑜一．天海最快周末開放示位 首批推最少90伙

華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」已上載售樓說明書，今日(9日)向傳媒開放兩個示範單位。華懋集團銷售總監封海倫表示，最快明日再向傳媒開放另一個全新示範單位，本周末正式對外開放。

封海倫指出，項目有機會於本周公布首張價單，料涉及不少於90伙，單位定價會參考早前開售的第IB及IC期造價，最快下周進行首輪銷售。她透露，實用面積超過900方呎的前排享維港海景三房單位，將會以招標形式推售。

資料顯示，瑜一第IB及IC期迄今累售347伙，套現超過59億元，當中成交呎價最高達41,000元，為第3座29樓B室特色單位。