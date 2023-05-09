熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-05-09 17:56:23

何文田新盤｜瑜一．天海最快周末開放示位 首批推最少90伙

分享：
何文田新盤｜瑜一．天海最快周末開放示位 首批推最少90伙

何文田新盤｜瑜一．天海最快周末開放示位 首批推最少90伙

華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」已上載售樓說明書，今日(9)向傳媒開放兩個示範單位。華懋集團銷售總監封海倫表示，最快明日再向傳媒開放另一個全新示範單位，本周末正式對外開放。

封海倫指出，項目有機會於本周公布首張價單，料涉及不少於90伙，單位定價會參考早前開售的第IBIC期造價，最快下周進行首輪銷售。她透露，實用面積超過900方呎的前排享維港海景三房單位，將會以招標形式推售。

資料顯示，瑜一第IBIC期迄今累售347伙，套現超過59億元，當中成交呎價最高達41,000元，為第329B室特色單位。

何文田新盤｜瑜一．天海最快周末開放示位 首批推最少90伙

瑜一．天海今日向傳媒開放三房一套連儲物室間隔示範單位，圖左為封海倫，右為陳慕蘭。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，瑜一．天海今日向傳媒開放一個經改動及交樓標準示範單位，以第1B18A室為藍本搭建，實用面積960方呎，三房一套連儲物室間隔。經改動示範單位以「大自然美學」為主題，設計師更將單位其中一間睡房改為開放式茶室，單位客飯廳以長形開則，樓層高度達3.225米，露台配以落地玻璃趟門，室內採光及空間感十足。單位採用橫排式設計，客飯廳與所有睡房均享同一景觀，而主人套廁與客廁均設有窗戶，屬「明廁」設計，增加採光度及有助空氣流通。

瑜一．天海由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎，預計關鍵日期為2024年11月29日。

即睇何文田新盤瑜一．天海最新資訊 (HOUSE730)

何文田新盤｜瑜一．天海最快周末開放示位 首批推最少90伙 何文田新盤｜瑜一．天海最快周末開放示位 首批推最少90伙
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受