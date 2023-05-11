何文田新盤｜瑜一．天海首推90伙 一房最平798萬

華懋集團與港鐵 (066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一·天海」今日(11日)公布首張價單，首批涉90伙，提供最高15%折扣優惠，折實售價由798.91萬元起，折實平均呎價26,718元。
較前兩期高出逾3%
對比今年3月時推出的第IC期首批折實平均呎價25,953元，以及第IB期首批24,838元，今期第IA期分別高約3%及7.6%。華懋集團銷售總監封海倫形容首批單位定價為「壓軸升ONE價」，指今期定價考慮其坐向及單位景觀，首批以定價計，市值約16億元。
封海倫表示，首張價單涵蓋23伙一房、49伙兩房及18伙三房，實用面積364至960方呎，定價由939.9萬至3,433.6萬元，呎價介乎25,821元至 36,596元。折實售價由798.91萬至2,918.56萬元，折實呎價介乎21,948元31,107元。
23伙一房折實價低於千萬
入場單位為第1B座2樓E室，實用面積364方呎，一房間隔，折實售價798.91萬元，呎價21,948元；而首批23伙一房折實價全低於1,000萬元。
至於兩房入場單位為第2B座2樓E室，實用面積469方呎，折實售價1,066.07萬元，呎價22,731元。三房入場單位為第2B座2樓A室，實用面積957方呎，折實售價2,392.92萬元，呎價25,004元。
周六開放示範單位及收票
華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，瑜一．天海首張價單設有3款付款計劃，包括120天即供、360天即供及建築期備用按揭，提供最高折扣分別為15%、13.5%及12%。
該盤示範單位設於荃灣如心廣場5樓，將於本周六(13日)開放予公眾參觀，同時接受認購登記，最快下周展開首輪銷售，向南海景三房有機會於首輪推出招標。
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瑜一．天海由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎，預計關鍵日期為2024年11月29日。