何文田新盤｜瑜一．天海首推90伙 一房最平798萬

華懋集團與港鐵 (066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一·天海」今日(11日)公布首張價單，首批涉90伙，提供最高15%折扣優惠，折實售價由798.91萬元起，折實平均呎價26,718元。

較前兩期高出逾 3%

對比今年3月時推出的第IC期首批折實平均呎價25,953元，以及第IB期首批24,838元，今期第IA期分別高約3%及7.6%。華懋集團銷售總監封海倫形容首批單位定價為「壓軸升ONE價」，指今期定價考慮其坐向及單位景觀，首批以定價計，市值約16億元。

封海倫表示，首張價單涵蓋23伙一房、49伙兩房及18伙三房，實用面積364至960方呎，定價由939.9萬至3,433.6萬元，呎價介乎25,821元至 36,596元。折實售價由798.91萬至2,918.56萬元，折實呎價介乎21,948元31,107元。