何文田新盤｜瑜一1B昨售罄 1C火速接力 1216萬入場

由華懋集團及港鐵(066)合作發展的瑜一第1B期周六首輪銷售179伙全數沽清，並火速推出1C期並開價，首張價單涉及單位共80伙，包括55伙2房單位、25伙3房單位，實用面積介乎465方呎至934方呎，平均呎價25,953元，較1B平均呎價24,838元高4.5%，兩房入場單位為5B座2樓C室，實用面積465方呎，折實呎價26,151元，折實售價1,216.01萬元；至於呎價最低單位為5A座2樓B，實用面積576方呎，兩房連儲物房，折實呎價23,000元，折實售價1,324.81萬元。

瑜一第IC期的第5座共提供214個住宅單位，戶型涵蓋兩房至四房間隔，實用面積由423至1,213方呎，主打兩房戶型，佔近6成半，共有142伙，三房佔逾3成，共有68伙。

華懋：售價有上調空間 不排除加推

華懋集團銷售總監封海倫表示，有關銷售安排將於稍後公布。項目具備港鐵站上蓋及海景單位等優越條件，加上位處傳統何文田尊貴地段，預期未來售價將有一定程度的上調空間，集團對銷情充滿信心，不排除短期內加推應市。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，瑜一第IC期的首張價單全方位回應升級換樓客以及長線投資客的置業需求，提供多元化單位戶型，當中更設有3款共19伙限量特色單位，包括8伙頂層特色單位，實用面積由461至1,213方呎、兩伙天際特色單位，實用面積為1,207至1,213方呎，以及9伙平台特色單位，實用面積由423至891方呎，定能迎合不同家庭所需。

發展商繼續為買家提供3種付款計劃，總折扣優惠由12%至15%，分別為「矜貴瑜一120天現金優惠付款計劃」、「瑜理所願360天現金優惠付款計劃」及「一心一意建築期備用按揭付款計劃」，而選用「一心一意建築期備用按揭付款計劃」的買家，可申請「始終瑜一80%備用按揭貸款」。買家如選用「矜貴瑜一120天現金優惠付款計劃」，購買價單第1號所列住宅物業，可享有高達售價15%總折扣優惠。

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