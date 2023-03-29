何文田新盤｜瑜一1C加推130伙 最平1218萬起 周日首輪發售

瑜一1C今公布加推130伙，折實售價1,218.47萬元起，折實平均呎價29,348元。左為華懋集團銷售總監封海倫。

由華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1C期推售步伐積極，承接第1B期上周六(25日)首輪即日沽清179伙勢頭，翌日(26日)即火速公布首張價單共80伙，並於周一(27日)接受認購登記，華懋集團銷售總監封海倫表示，項目暫已錄得逾4,000票，超額認購49倍。有見市場反應非常熱烈，今日(29日)加推2號價單，涉130伙，維持最高15%折扣，折實售價1,218.47萬元起，折實平均呎價29,348元。

較首張價單高出逾13%

該盤首張價單折實平均呎價25,953元，即今批高出13.4%，不過封海倫指出，由於今批涉及特色戶，加上單位樓層、坐向及景觀等因素，故難以與上張價單直接進行對比。

新加推單位包括87伙兩房及43伙三房，實用面積介乎423至934方呎，價單定價由1,433.5萬至3,502.4萬元，呎價介乎30,936元至41,181元。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價由1,218.47萬至2,977.04萬元，折實呎價介乎26,295元至35,004元。

最低售價單位為第5B座2樓B室，實用面積461方呎，兩房間隔，折實售價1,218.47萬元，呎價26,431元。最低呎價單位為第5B座2樓D室，實用面積466方呎，兩房間隔，折實售價1,225.36萬元，呎價26,295元。

首輪周六下午 2 時截票

華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，該盤同時公布首輪銷售安排，將於本周日(4月2日)盡推2張價單共210伙發售，單位折實售價由1,216.01萬至2,977.04萬元，呎價介乎21,850元至35,004元，折實平均呎價28,036元；將於本周六(4月1日)下午2時截票。至於全盤尚餘下4伙四房特色單位待售，稍後再公布銷售詳情，傾向以招標形式推售。

首輪銷售當日將分為大手買家及一般買家組別，大手買家時段提供144伙，須購買最少2伙，最多4伙，當中須包括1伙三房單位。以定價計，210伙市值約41.83億元。

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