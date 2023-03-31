何文田新盤｜瑜一1C首輪暫錄超過5800票 超額逾26倍 明日截票

由華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1C期落實本周日(4月2日)進行首輪銷售，涉及210伙。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目自周一(27日)起收票，截至今日(31日)下午6時，暫錄得超過5,800票，超額認購逾26倍，市場反應非常熱烈；將於明日(4月1日)下午2時截票。

入票客屬九龍區佔五成

封海倫指出，該盤備受市場投資客及用家追捧，入票人士中不乏新客及大手買家，加上第1B期的向隅客，故集團對周日的銷情充滿信心。若以地區分布計，九龍客佔約五成、新界客佔約三成，其餘為港島客。