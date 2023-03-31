何文田新盤｜瑜一1C首輪暫錄超過5800票 超額逾26倍 明日截票

由華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1C期落實本周日(4月2日)進行首輪銷售，涉及210伙。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目自周一(27日)起收票，截至今日(31日)下午6時，暫錄得超過5,800票，超額認購逾26倍，市場反應非常熱烈；將於明日(4月1日)下午2時截票。
入票客屬九龍區佔五成
封海倫指出，該盤備受市場投資客及用家追捧，入票人士中不乏新客及大手買家，加上第1B期的向隅客，故集團對周日的銷情充滿信心。若以地區分布計，九龍客佔約五成、新界客佔約三成，其餘為港島客。
瑜一第1C期首輪銷售的210伙，包括142伙兩房及68伙三房單位，實用面積介乎423至934方呎，單位折實售價由1,216.01萬至2,977.04萬元，折實呎價介乎21,850元至35,004元，折實平均呎價28,036元。以定價計，210伙市值約41.83億元。
至於全盤現僅餘4伙四房特色單位待售，發展商早前指稍後再公布銷售詳情，傾向以招標形式推售。
瑜一位於何文田忠孝街1號，分3期發展，當中第1C期由1座住宅大樓組成，提供214伙，單位實用面積介乎423至1,213方呎，戶型涵蓋兩房至四房。項目預計關鍵日期為2025年5月5日，樓花期長約26個月。