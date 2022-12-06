何文田新盤｜芳菲周六推售2伙一房 744萬入場

是次發售單位包括15樓B室及16樓B室，實用面積均為286方呎，一房間隔，售價分別為875.7萬及884.4萬元，呎價30,619及30,923元。扣除15%最高折扣優惠後，折實售價分別為744.35萬及751.74萬元，折實呎價26,025元及26,285元。

協成行旗下何文田現樓新盤芳菲公布最新銷售安排，將於周六(10日)以先到先得形式發售2伙一房單位。

協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，項目近日售出3伙及租出4伙，反映市場一改之前的觀望態度，開始積極入市，成功出租的單位呎租達55元。是次加推2伙一房單位發售，希望吸引年輕夫婦及單身人士置業上車。

張詩敏指，集團將會繼續提供三種不同付款計劃，包括「現金優惠付款計劃」、「換樓易900付款計劃」及「Madera輕鬆一按付款計劃」，買家可選其一。此外，芳菲亦繼續提供高層單位供出租，當中涉及22至28樓A單位，以及22至27樓C單位，意向呎租約55元，當中已包含管理費及差餉，同時單位均配備全新基本高級家電。

本月售出 3 伙 套現 2238 萬元

芳菲今日(6日)售出1伙，為9樓B室，實用面積286方呎，一房間隔，成交價741.2萬元，呎價25,916元。項目本月已錄3宗成交，合共套現2,238.3萬元。