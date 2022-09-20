何文田新盤｜芳菲周六推售4伙 折實價708.9萬入場

協成行旗下何文田現樓新盤芳菲昨日(19日)連售2伙一房單位，今日(20日)宣布原價加推4伙於本周六(24日)發售。

協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，該4伙主要集中在中低層單位，涉1伙兩房及3伙一房單位，定價由834萬至1,177萬元，呎價介乎28,437元至30,325元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由708.9萬元至1,000.7萬元，折實呎價介乎24,171元至25,776元。集團繼續提供3種不同付款計劃，包括「現金優惠付款計劃」、「換樓易900付款計劃」及「Madera輕鬆一按付款計劃」，買家可選其一。如買家認購1伙最高可獲折扣高達15%，料將會吸引更多較年輕買家上車。如買方及其家人同時分別購買1伙或以上，或買方獨自同時購買2伙或以上指明住宅物業，更可額外獲1%折扣優惠。

加開 8 樓單位周六起 接受 預約參觀

張詩敏指，是次除開放27樓現樓示範單位外，更會開放8樓現樓示範單位於本周六起予公眾人士預約參觀。8樓、9樓及12樓B室為一房單位，實用面積286方呎，寬敞主人房配上廣角大窗，開揚景致盡收眼簾，並增加室內採光，且房間相連浴室，方便住戶每朝起床進行梳洗；而長方型客飯廳長約3.76米，闊2.5米，開則方正實用，配以開放式廚房用盡用每一吋空間，讓住戶靈活擺設傢俬。客廳同時以落地玻璃趟門連接22方呎的露台，不同樓層的露台設計有所不同，8樓及12樓為方型露台設計，而9樓則為長方型露台設計。

至於8樓C室為兩房單位，實用面積為414方呎，為寬敞主人房相連16方呎工作平台，而另一睡房間格四正，可按住戶需要作客房或工作間；而長方型客飯廳長約5米，闊約2.4米，開則方正實用，可靈活擺放傢俬。客飯廳以落地玻璃摺趟門連接22方呎的露台，配上廣角大窗，增加室內採光，開揚景觀一覽無遺，露台亦設有欄杆預留位置方便住戶擺放小盆栽或飲品小食，享受悠閒愜意的私人時光。

張詩敏補充，芳菲迄今累售8伙，其中6伙，包括昨日售出的全為一房單位，可見一房單位有市場潛力，因此新推售主要為一房單位，對銷情感到樂觀。