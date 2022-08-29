何文田新盤｜芳菲增3付款方法 折實價642萬起 擬本周新一輪銷售

協成行旗下位於何文田勝利道5號單幢新盤芳菲，已屆現樓，預計最快9月尾入伙。發展商今日(29日)更新價單，推出3種付款優惠，最高可獲15%折扣，較更新前增加5%折扣優惠，最快本周內銷售，並於今日開始以預約形式開放現樓示範單位參觀。

最新價單涉 26 伙 主打一及兩房 是次最新1B號價單涉及26伙，單位實用面積由286至465方呎，當中一房佔7伙，兩房佔19伙，定價由755萬至1,505萬元，扣除最高15%折扣後，折實售價642萬至1,279 萬元，而折實呎價為22,457元至27,520元。值得留意是，如買家及其家人同時分別購買一個或以上，或買家同時購買兩個或以上指明單位，可享額外1%折扣。

新增 3 付款方法吸客 協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，為協助買家輕鬆置業，今次提供的3種付款優惠，包括「現金優惠付款計劃」是為實力買家而設，「換樓易900付款計劃」則方便換樓客人，以及「Madera 輕鬆一按付款計劃」是幫助年輕上車客減輕供樓壓力；買家可從中選擇其一，最高可獲樓價15%折扣優惠。