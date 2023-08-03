何文田新盤｜萬科下周標售7伙VAU Residence頂層特色戶 意向呎價3.5萬｜多圖

已屆現樓、由萬科香港發展的何文田單幢物業VAU Residence，今日(3日)首度開放項目頂層連天台特色戶予傳媒參觀，全盤共有7伙，並命名為「APEX by VAU Residence」，預計下周初以招標形式發售，售價將參考區內特色戶造價，意向呎價約3.5萬元水平。
售出逾六成 套現5億
萬科香港董事總經理周銘禧表示，VAU Residence全幢提供165伙，項目開售至今累售69伙，數目佔全盤逾六成，套現約5億元。項目今日首度開放予傳媒參觀的頂層連天台特色戶，間隔由開放式至三房，附設面積由129至431方呎的天台，並設有住戶專屬電梯登上天台，屬市場罕有之設計。周銘禧續指，目前約有九成半買家已收樓，整體收樓評價不俗高，而項目以現樓形成開放參觀，相信可加強買家入市信心。
APEX by VAU Residence 28樓G室現樓示範單位
APEX by VAU Residence 28樓A室現樓示範單位
另外，周銘禧表示，萬科香港旗下的長沙灣連方系列項目，銷售中心現正在裝修中，預計最快於年底推出市場；而集團位於大埔馬窩路的項目，亦部署於年底或下年初登場，項目依山而建，涉約1,500伙單位，並透露項目將帶來新驚喜。至於集團旗下位於北角的酒店項目，周銘禧表示，項目現正裝修中，屬長租項目，有望年內推出。另外，萬科夥拍永泰地產合作發展的沙田顯和里住宅項目，最快於2025至2026年推出，項目總樓面面積涉約9萬方呎，料為純住宅項目，預計以中小型單位為主。至於牛頭角定富街舊樓重建項目，同樣最快於2025至2026年才推出。