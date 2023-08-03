何文田新盤｜萬科下周標售7伙VAU Residence頂層特色戶 意向呎價3.5萬｜多圖

萬科香港董事總經理周銘禧今日向傳媒介紹何文田現樓VAU Residence的頂層連天台特色單位。

已屆現樓、由萬科香港發展的何文田單幢物業VAU Residence，今日(3日)首度開放項目頂層連天台特色戶予傳媒參觀，全盤共有7伙，並命名為「APEX by VAU Residence」，預計下周初以招標形式發售，售價將參考區內特色戶造價，意向呎價約3.5萬元水平。

售出逾六成 套現 5 億 萬科香港董事總經理周銘禧表示，VAU Residence全幢提供165伙，項目開售至今累售69伙，數目佔全盤逾六成，套現約5億元。項目今日首度開放予傳媒參觀的頂層連天台特色戶，間隔由開放式至三房，附設面積由129至431方呎的天台，並設有住戶專屬電梯登上天台，屬市場罕有之設計。周銘禧續指，目前約有九成半買家已收樓，整體收樓評價不俗高，而項目以現樓形成開放參觀，相信可加強買家入市信心。 APEX by VAU Residence 28樓G室現樓示範單位