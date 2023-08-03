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2023-08-03 16:49:08

何文田新盤｜萬科下周標售7伙VAU Residence頂層特色戶 意向呎價3.5萬｜多圖

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萬科香港董事總經理周銘禧今日向傳媒介紹何文田現樓VAU Residence的頂層連天台特色單位。

萬科香港董事總經理周銘禧今日向傳媒介紹何文田現樓VAU Residence的頂層連天台特色單位。

已屆現樓、由萬科香港發展的何文田單幢物業VAU Residence，今日(3)首度開放項目頂層連天台特色戶予傳媒參觀，全盤共有7伙，並命名為「APEX by VAU Residence」，預計下周初以招標形式發售，售價將參考區內特色戶造價，意向呎價約3.5萬元水平。

售出逾六成 套現5

萬科香港董事總經理周銘禧表示，VAU Residence全幢提供165伙，項目開售至今累售69伙，數目佔全盤逾六成，套現約5億元。項目今日首度開放予傳媒參觀的頂層連天台特色戶，間隔由開放式至三房，附設面積由129431方呎的天台，並設有住戶專屬電梯登上天台，屬市場罕有之設計。周銘禧續指，目前約有九成半買家已收樓，整體收樓評價不俗高，而項目以現樓形成開放參觀，相信可加強買家入市信心。

APEX by VAU Residence 28G室現樓示範單位

客飯和飯廳設有對流窗，空氣十分流通。(李睿哲攝) 廚房採開放式設計，配套優質齊全。(李睿哲攝) 單位間隔實用，加上3.5米高樓底，空間感闊落。(李睿哲攝) 長方形開則大廳，間隔四正易擺位。(李睿哲攝) 大門入口處開放式廚房，並設有儲物櫃和鞋櫃。(李睿哲攝) 單位走廊位不多，更顯實用。(李睿哲攝) 每戶特色天台單位均可享九龍都市景致，同時眺望港島景色，視野遼闊。(李睿哲攝) 28樓G單位附設431方呎天台，戶外私人空間充裕。(李睿哲攝) 大廳外接小露台。(李睿哲攝) 主人房設有L型大窗，視野闊落及採光度高。(李睿哲攝) 全屋窗多兼採落地玻璃窗設計，室內十分光猛。(李睿哲攝) 睡房間隔四正見使。(李睿哲攝) 廚房為開放式設計。(李睿哲攝) 浴室採透明玻璃企缸設計，外接工作平台，方便晾曬衣物。(李睿哲攝)

APEX by VAU Residence 28A室現樓示範單位

A單位實用面積283方呎，整體間隔實用，沒有太多玄關及走廊位。(李睿哲攝) 單位窗大而多，一室光猛開揚。(李睿哲攝) 大廳外接小露台。(李睿哲攝) 景觀以周邊開揚市景及遠景為主。(李睿哲攝) 28樓A單位附有面積199方呎天台。(李睿哲攝) 28樓A單位附有面積199方呎天台。(李睿哲攝) 單位為一房設計，房間設有兩邊落地大玻璃窗，光猛開揚。(李睿哲攝) 浴室光猛通爽。(李睿哲攝) 浴室採用歐洲及日本優質衛浴配套。(李睿哲攝)

另外，周銘禧表示，萬科香港旗下的長沙灣連方系列項目，銷售中心現正在裝修中，預計最快於年底推出市場；而集團位於大埔馬窩路的項目，亦部署於年底或下年初登場，項目依山而建，涉約1,500伙單位，並透露項目將帶來新驚喜。至於集團旗下位於北角的酒店項目，周銘禧表示，項目現正裝修中，屬長租項目，有望年內推出。另外，萬科夥拍永泰地產合作發展的沙田顯和里住宅項目，最快於20252026年推出，項目總樓面面積涉約9萬方呎，料為純住宅項目，預計以中小型單位為主。至於牛頭角定富街舊樓重建項目，同樣最快於20252026年才推出。

即睇何文田新盤VAU Residence最新資訊 (House730)

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