何文田新盤｜128 WATERLOO夥利嘉閣推置業優惠 總值38.4萬

由萊蒙國際(3688)與俊和合作發展的何文田128 WATERLOO最新夥拍利嘉閣地產推出全新置業優惠，由即日起至7月15日，凡經利嘉閣地產購入該盤一手單位的首3名買家，即可獲贈雙人13天英倫三島多角度體驗之旅，名額3個，每個價值12.8萬元，優惠總值約38.4萬元。

萊蒙國際銷售及市場總監楊境豪表示，項目自開放全新水晶廚房現樓示範單位後，深受市場歡迎。過去周末沽出10樓G室，為兩房連儲物室間隔，實用面積534方呎，售價1,817.4萬元，呎價約34,033元。以價單形式發售的單位G已全數沽清，將積極考慮加推極高層G戶型兩房連儲物室以回應市場需求。

楊境豪指，128 WATERLOO由今年1月迄今，單位連同車位銷售，半年內套現逾3.4億元，平均售價約2,400萬元。項目開售迄今已累沽58伙，佔可供銷售單位逾80%，連同車位銷售套現逾13億元計算，平均呎價逾3萬元。