何文田新盤｜128 WATERLOO夥利嘉閣推置業優惠 總值38.4萬

由萊蒙國際(3688)與俊和合作發展的何文田128 WATERLOO最新夥拍利嘉閣地產推出全新置業優惠，由即日起至7月15日，凡經利嘉閣地產購入該盤一手單位的首3名買家，即可獲贈雙人13天英倫三島多角度體驗之旅，名額3個，每個價值12.8萬元，優惠總值約38.4萬元。
萊蒙國際銷售及市場總監楊境豪表示，項目自開放全新水晶廚房現樓示範單位後，深受市場歡迎。過去周末沽出10樓G室，為兩房連儲物室間隔，實用面積534方呎，售價1,817.4萬元，呎價約34,033元。以價單形式發售的單位G已全數沽清，將積極考慮加推極高層G戶型兩房連儲物室以回應市場需求。
楊境豪指，128 WATERLOO由今年1月迄今，單位連同車位銷售，半年內套現逾3.4億元，平均售價約2,400萬元。項目開售迄今已累沽58伙，佔可供銷售單位逾80%，連同車位銷售套現逾13億元計算，平均呎價逾3萬元。
第四季將推元朗十八鄉路及大棠路項目
萊蒙國際副總經理陳偉峰稱，今年集團繼續推售128 WATERLOO可發售的單位，另第四季將推售元朗十八鄉路及大棠路項目，當中，大棠路項目已申請預售樓花同意書。
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，該行獲發展商確認，奪得128 WATERLOO全行成交宗數總冠軍，深感榮幸，同時亦印證利嘉閣前線精英的優秀表現，獲得發展商及客戶信任與支持。有見及此，利嘉閣地產是次為項目推出專屬置業優惠，以回饋尊貴客戶。他說，自從政府推出不同的專才計劃，包括高端人才通行證計劃（「高才通」），這批內地高端人才不乏家底雄厚之人士，或名成利就的創業家。「高才通」計劃不但為香港各行各業帶來人才，亦為本港樓市注入活力，對豪宅的需求自然與日俱增，加上傳統豪宅地段優質項目可遇不可求，買家趨之若鶩，128 WATERLOO勢將成為九龍傳統核心豪宅區內最炙手可熱的項目。