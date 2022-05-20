何文田新盤｜Prince Central突擊開價 折實價694萬起 增最高7%回贈

貫徹「月月有樓賣」的新鴻基地產(016)，位於何文田太子道西的單幢式現樓新盤Prince Central已獲批滿意紙，發展商今日(20日)突擊重推50伙，買家若採用360日成交期付款計劃，可獲最高15%折扣優惠，單位折實售價由694.7萬元起。發展商新增7%的現金優惠回贈予買家，即單位折實售價最低由約646.1萬元起；同時項目加推第2號價單，涉11伙。

特色單位將以招標形式發售

發展商表示，Prince Central已獲批滿意紙，新價單亦已上載至網站。為答謝買家支持及同時慶祝東鐵綫過海段通車，新價單將提供最高達樓價7%的現金回贈優惠。至於項目特色單位亦將於日內推出，以招標形式發售。

據新價單顯示，原於去年3月初推出的1號價單，涉50伙，實用面積251至345方呎，價單定價由817.3萬至1,257.6萬元，呎價介乎32,562元37,051元。買家若採用360日成交期付款計劃，可獲最高15%折扣優惠，單位折實售價則由694.7萬至1,069萬元，折實呎價介乎27,678元至31,493元。最低售價及呎價單位同為3樓E室，實用面積251方呎，屬開放式間隔。發展商在新價單新增3.5%特別現金回贈、提前至120日內成交再獲1.5%現金回贈，以及慶祝東鐵綫過海段通車2%現金回贈，即合計最高7%回贈。以上述入場單位為例，買家最高可獲約48.6萬元回贈，單位折實價約646.1萬元。

至於新加推的第2號價單，涉11伙，實用面積283至684方呎，價單定價由1,087.3萬至2,893.7萬元，呎價介乎35,884元至42,335元。提供最高折扣15%，折實售價由924.2萬至2,259.7萬元，折實呎價介乎30,501至35,985元。最低售價及呎價單位同為11樓C室，實用面積303方呎，一房間隔，若計及發展商新增最高7%的現金回贈，買家最高可獲約64.7萬元，單位折實價約859.5萬元。

新地指，Prince Central鄰近港鐵旺角東站及太子站，受惠港鐵東鐵綫過海段優勢，兩站無需轉車即達會展站，同時毗鄰大型商場「MOKO新世紀廣場」，社區生活配套成熟完善，可謂「精品豪宅，城市珍品」。

Prince Central位於何文田太子道西195號，提供101伙，戶型涵蓋開放式至四房，單位實用面積251至1,351方呎。