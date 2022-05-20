何文田新盤｜Prince Central突擊開價！陳永傑：同系市區7球以下罕見

新鴻基地產(016)何文田單幢現樓新盤Prince Central今日(20日)突擊開價，重推50伙，買家若採用360日成交期付款計劃，可獲最高15%折扣優惠，單位折實售價由694萬元起。是次發展商新增最高7%的現金優惠回贈予買家，以入場單位為例，即買家最高可獲約48.6萬元，計及折扣及現金回贈後，單位折實價約646萬元。

發展商同時加推第2號價單，涉11伙，實用面積283至684方呎，價單定價由1,087.3萬至2,893.7萬元，呎價介乎35,884元至42,335元。以最高折扣15%計，折實售價由924.21萬至2,259.65萬元，折實呎價介乎30,501至35,985元。若計及新增的7%回贈，單位折實入場價859.51萬元起。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Prince Central今日上載更新價單及加推單位，新增東鐵線等優惠共7%，單位折實售價由約646萬元起，屬發展商同系市區低於700萬元的罕有供應。

新售價較去年首張價單有近 9% 折讓

他指出，項目由新地發展，位處何文田，更毗鄰旺角東站，享盡上周日東鐵線過海段效應，兩站到會展。相比項目於去年3月的首張價單，當時中原城市領先指數與現時相比有約1.6%的升幅，計及新增優惠，是次售價較去年首張價單有近9%的折讓。

陳永傑相信，項目已屆現樓，加上東鐵線效應及新增的優惠，相信首輪推售銷情理想，可吸引長線投資者青睞，估計投資者比例逾半，料入伙後呎租可達60元。

參考由地產代理提供的何文田新盤今年最新成交實用呎價，普遍為3萬元以上，包括ONE HOMANTIN為36,938元，128 WATERLOO為32,919元，雋睿及皓畋分別為31,660元及30,884元。至於何文田二手屋苑最新實用呎價，天鑄為31,509元，傲名及加多利分別為26,258元及24,862元。