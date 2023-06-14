何文田新盤｜VAU Residence累沽69伙 已取入伙紙即將交樓

劉淑貞指，VAU Residence目前已推出價單的單位約42伙，包括17伙開放式、18伙一房、6伙兩房及1伙三房；全盤尚有54伙未推出應市，而7伙天台特色單位將於稍後時間推出市場招標發售。

萬科香港旗下何文田VAU Residence迄今累沽69伙，成交平均呎價逾25,477元，套現近5億元。副董事兼市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞表示，項目已取得入伙紙及快將展開交付程序。

會所室內外面積逾 4,000 方呎

萬科香港項目管理部助理副總裁周紫筠稱，今日(14日)首度開放3個現樓示範單位及住客會所予傳媒優先預覽，住客會所由著名建築及室內設計事務所ARK 操刀，室內外面積逾4,000方呎，設計貫徹現代南歐風格。戶外範圍設計靈感源自尊貴包廂設計，融入精緻園林景致佈局，為住戶打造專屬聚會空間及「都市園林」。會所室內外提供多項設施，包括備有Miele煮食設備的宴會廳、配置TechnogymTM器材的健身室、戶外燒烤區、多用途共享空間及兒童遊樂設施等。

VAU Residence位於何文田自由道11號，屬單幢式物業，提供165伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎209至499方呎。項目主打開放式及一房單位，分別涉58伙及78伙，佔全盤逾八成；兩房及三房分別佔20伙及2伙，另設7伙特色天台單位。

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